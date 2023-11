Die getrennten Eheleute Pocher präsentieren sich beim Promi-Special von "Wer wird Millionär?" noch einmal vereint für den guten Zweck. Doch bei vielen Bemerkungen wird klar: Amira ist höllisch genervt von ihrem Ex. Der versucht, seinen Schmerz mit Witzen zu überspielen. Trotzdem kommen sie erstaunlich weit.

Alle Augen sind auf sie gerichtet: Amira und Oliver Pocher zeigen sich in der aktuellen Promi-Ausgabe von "Wer wird Millionär?" noch vereint. Kurz nach der Aufzeichnung (am 17. Oktober) überwarf sich das da schon getrennte Paar. Nach dem Bekanntwerden der Liebesgerüchte um seine Ex-Frau nutzt der Comedian fast jede sich bietende Möglichkeit, gegen die 31-Jährige und ihren angeblichen neuen Partner zu schießen.

In der am Donnerstag ausgestrahlten Quizshow präsentieren sich Amira und Olli (45) Pocher aber noch als Team: Nach dem Ehe-Aus alleine in die Sendung zu kommen, habe sie sich nicht getraut, gesteht die Moderatorin. Günther Jauch frotzelt: "Ist er denn jetzt in diesem Zustand noch eine Hilfe?" Amira bejaht und lobt die Belesenheit ihres Noch-Ehemannes. Der zeigt sich selbstironisch, zitiert das bekanntes Sprichwort als Halbsatz: "Glück im Spiel ..."

Doch schnell zeigt sich: Die Stimmung ist angespannt: "Pipikacka magst du doch am liebsten", mokiert sich Amira, als Olli sich über ein Lösungswort namens "Nusskacker" beömmelt. Die Beantwortung einer Frage aus dem Küchenkosmos nutzt sie für einen kleinen Seitenhieb gegen ihren Ex: "Hättest du das gewusst? Du kochst ja nicht." Das erste Mal ernsthaft genervt zeigt sich Amira, als Olli über die gemeinsamen Kinder witzelt und erklärt, diese würden ja die ganze Zeit im Auto sitzen und warten. "Der Gag wird auch nie langweilig", sagt sie und verdreht die Augen.

Olli Pocher über Amira: "Optisch ist ihr nichts vorzuwerfen!"

Die Fragen beantwortet meistens Amira. Als es darum geht, wie die Puschel von Cheerleadern buchstabiert werde, streitet sie mit Olli über die korrekte Lösung, der auf seiner beharrt. "Wir sind beide stur!", konstatiert Amira. Jauch schlägt vor: "Der Dümmere gibt nach!" Amira: "Eigentlich bin ja ich dümmer." Doch auch dieses Mal hat sie die richtige Lösung, "Pompons", parat.

Als sie danach bei einer Frage auf die Hilfe des Publikums angewiesen sind, provoziert Olli seine Ex: "Aber sie sieht ja gut aus! Optisch ist ihr nichts vorzuwerfen." Günter Jauch will schlichten, wenn auch nur ungern: "Jetzt muss ich hier noch eine Mediation machen. Ausgerechnet ich! Ich bin dafür geeignet wie der Igel zum Arschwischen", beteuert der Moderator grinsend.

Trotz aller Nicklichkeiten: Die Pochers spielen sich erfolgreich bis zur 125.000-Euro-Frage hoch. Dass das WM-Finale 2014 für Bastian Schweinsteiger nicht das letzte Spiel im Trikot der deutschen Fußballnationalelf war, beantwortet Fußballfan Olli mühelos. "Der Basti ist noch glücklich mit Ana Ivanović zusammen, bei denen läufts!", kalauert er. Dann kommt die 500.000-Euro-Frage: Welcher war der erste fremde Planet, auf dem eine von Menschen gemachte Sonde erfolgreich landete? Mars, Mond, Venus oder Merkur?

Sasha, Reiner Calmund und Torsten Sträter gleichauf

Telefonjoker Ibrahim Aly, der Bruder und neue Podcast-Partner von Amira, tippt auf die Venus. Während Amira ihrem Bruder glaubt und die Antwort schon einloggen will, bremst Olli sie. "Wenn das jetzt falsch ist, kannst du ja den Differenzbetrag ausgleichen", schlägt er Amira vor, die gern zocken würde. Sie kontert: "Ich bin eine alleinstehende Frau!" Zuvor hatte Olli behauptet: "Finanziell ist aktuell zwischen uns alles geregelt."

Die Pochers hören dann doch sicherheitshalber bei der erspielten Summe von 125.000 Euro für den RTL-Spendenmarathon auf: Als Günther Jauch verrät, dass "Venus" richtig gewesen wäre, ist Amira angefressen: "Ich hätte zocken sollen, warum höre ich immer auf dich?", fragt sie Olli vorwurfsvoll. Der scheint noch immer mehr unter der Trennung zu leiden als sie. Bei Instagram postete Pocher am Donnerstag wehmütige Zeilen: Zu einem Foto von der "Wer wird Millionär?"-Sendung schrieb er: "Wir waren so ein gutes TEAM!"

Die Pochers sind die erfolgreichsten Teilnehmer dieser Prominentenausgabe von "Wer wird Millionär?". Popsänger Sasha, Ex-Fußball-Manager Reiner "Calli" Calmund und Comedian Torsten Sträter erspielen jeweils 64.000 Euro. Insgesamt fließen 317.000 Euro in den RTL-Spendenmarathon.