"Gran Turismo", "Skatergirls - Get Up" und "Die Unschärferelation der Liebe": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Erfolgreiche Videospiele fürs Kino adaptieren, das wurde schon unzählige Male versucht, und eigentlich ging es auch schon viel zu oft schief. Und dann auch noch eine Rennsimulation, bei der es im Grunde nur darum geht, möglichst schnell über den virtuellen Asphalt zu heizen? Immerhin, wenn man es jemandem zutrauen kann, dann Neill Blomkamp. Mit "District 9" (2009) brachte der südafrikanische Filmemacher seinerzeit viel frischen Wind in das Science-Fiction-Genre. Er gilt seitdem als jemand, der die Dinge ein wenig anders angeht. Unter seiner Regie wurde nun eine der erfolgreichsten und renommiertesten Rennspiel-Serien überhaupt verfilmt: "Gran Turismo" erscheint nun ebenso wie "Skatergirls - Get Up" mit den Social-Media-Stars Lisa und Lena sowie die Liebeskomödie "Die Unschärferelation der Liebe" auf DVD und Blu-ray.

"Gran Turismo" (VÖ: 9. November)

Einen originellen, Kino-tauglichen Ansatz finden - im Falle der Videospiel-Verfilmung "Gran Turismo" hat ironischerweise das wahre Leben dabei geholfen. Im Jahr 2008 startete auf Basis des Videospiels die "GT Academy" - ein spezielles Förderprogramm, bei dem Sim-Racern die Chance winkt, sich einmal in einem echten Rennwagen zu versuchen. In der Saison 2011 setzte sich der britische E-Sportler Jann Mardenborough gegen damals 90.000 Konkurrenten durch. Seine Geschichte steht im Mittelpunkt des Films. Archie Madekwe verkörpert Jann Mardenborough, darüber hinaus sind zahlreiche A-Promis an dem Projekt beteiligt. David Harbour ("Stranger Things") ist als Fahrlehrer und Mentor zu sehen, Orlando Bloom als Motorsport-Funktionär, Djimon Hounsou als Vater von Jann und Thomas Kretschmann als ein weiterer Rennfahrer-Papa. Natürlich, "Gran Turismo" setzt auf große Bilder und große Namen. Gedreht wurde unter anderem auf dem legendären Hungaroring bei Budapest.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2023, Regie: Neill Blomkamp, Laufzeit: 130 Minuten

"Skatergirls - Get Up" (VÖ: 9. November)

Lisa und Lena Mantler gehören zu Deutschlands größten Social-Media-Stars. Als Hauptdarstellerinnen in "Skatergirls - Get Up" feierten sie im Juni ihr Kino-Debüt. Regisseurin und Co-Autorin Lea Becker, ebenfalls Debütantin, erzählt in dem Film von einer Clique junger Mädchen, die sich auf den Sommer ihres Lebens freuen. Neben Alex (Lena Mantler) und Juli (Lisa Mantler) gehören auch Nia (Jobel Mokonzi) und Ewa ( Sinje Irslinger) zu der Girlie-Gang, die sich ein großes Ziel gesetzt hat: Sie wollen als "Get Up"-Crew an einem Skate-Wettbewerb teilnehmen. Blaue Flecken, einige Schrammen und viel Drama: Das wird ein weiter Weg. Aber bei diesem "Girl Skate Festival" in die Endrunde zu kommen, das wäre schon ziemlich "nice". "Beim Finale in Köln sind safe auch Scouts da."

Preis DVD: circa 15 Euro

DE, 2023, Regie: Lea Becker, Laufzeit: 88 Minuten

"Die Unschärferelation der Liebe" (VÖ: 10. November)

Schon die Besetzung lässt Großartiges vermuten. Caroline Peters ("Mord mit Aussicht") und Burghart Klaußner ("Der Staat gegen Fritz Bauer") spielen in "Die Unschärferelation der Liebe" zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Da wäre zum einen Greta, eine laute, spontane und unberechenbare Frau. Als sie eines Nachts an einer Bushaltestelle auf den ruhigen, die Ordnung liebenden Alexander trifft, küsst sie ihn unvermittelt in den Nacken. Es sei eine Verwechslung, behauptet sie, verfolgt ihn aber trotzdem und steht wenig später in seiner Metzgerei. Alexander gibt sich große Mühe, die Unbekannte abzuwimmeln. Immerhin fühlt er sich ganz wohl in seinem Single-Leben. Doch das Schicksal hat andere Pläne... "Die Unschärferelation der Liebe" basiert auf dem Theaterstück "Heisenberg" von Simon Stephens. In der Besetzung mit Peters und Klaußner feierte es 2016 am Düsseldorfer Schauspielhaus Premiere.

Preis DVD: circa 15 Euro

DE, 2023, Regie: Lars Kraume, Laufzeit: 88 Minuten