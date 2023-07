Das Biopic "Oppenheimer", das in der vergangenen Woche weltweit in die Kinos kam, sorgt für Aufregung: Uday Mahurkar, ein Informationsbeauftragter der hindu-nationalistischen Partei Bharatiya Janata, nimmt an einem Zitat aus einer hinduistischen Schrift während einer Sexszene in Christopher Nolans dreistündigem Drama Anstoß. In der Szene liest der Protagonist und Physiker Robert Oppenheimer ( Cillian Murphy), der als "Vater der Atombombe" gilt, seiner Geliebten Jean Tatlock ( Florence Pugh) aus der Bhagavad Gita vor: "Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten".

Der indische Konservative befindet in einem Brief an den Erfolgsregisseur: "Dies bedeutet einen Angriff auf die Hindu-Gemeinde". Mahurkar fordert, die Szene nachträglich herauszuschneiden. Schließlich verletze Nolan damit "die religiösen Überzeugungen von einer Milliarde toleranter Hindus". Ein Twitter-User schreibt beispielsweise empört: "Die Erwähnung heiliger Verse beim Sex wird als respektlos und rassistisch angesehen". Ein anderer prangert Nolan an: "Du hast eindeutig die Niederschrift der Geschichte entweiht".

Dieser Vorwurf kursiert auch in den sozialen Medien: Unter Hashtags wie "Boykottiert Oppenheimer" und "Respektiert die Kultur der Hindus" macht sich seit Montag Unruhe breit. Die rechtsgerichtete Hindu-Organisation Vishwa Hindu Parishad erwartet von Nolan eine Entschuldigung. Er habe die Gefühle aller Angehörigen der Religionsgruppe verletzt, so ein Sprecher. Oppenheimer lernte Sanskrit und galt als Anhänger der zentralen hinduistischen Schrift Bhagavad Gita. Aus dieser soll er im Zusammenhang mit Atombombentests zitiert haben. Die Verfilmung skizziert Oppenheimers Weg von der Entwicklung der Atombombe bis hin zu seiner Beratertätigkeit für eine internationale Kontrolle der Kernenergie.

Trotz der Vorwürfe scheint "Oppenheimer" aber auch beim indischen Publikum gut anzukommen: Laut "Guardian" ist "Oppenheimer" der erfolgreichste Hollywood-Film dieses Jahres in Indien.

Hindus have been celebrating the mention of the Bhagwad Gita in the Oppenheimer movie, but they are left angry and perplexed at the blatant disrespect of the Gita by Hollywood.



Mentioning holy verses while having sex is considered disrespectful and racist. #BoycottOpenheimer pic.twitter.com/Gvgi5Brsx4