"Hier sind so viele Kinder - und es ist so leise": Es waren ergreifende Worte, die ARD-Korrespondentin Isabel Schayani am Montagabend zugeschaltet von der polnisch-ukrainischen Grenze an das "Hart aber fair"-Publikum richtete. "Die Kinder stehen unter Schock. Die sind wie erstarrt, lethargisch. Denn sie merken, dass ihre Eltern ihnen keine Sicherheit mehr geben können", berichtete die Reporterin. Jeder zweite Mensch, der derzeit aus der Ukraine am Bahnhof Przemyśl in Polen ankomme, sei laut Schayanis Beobachtungen ein Schulkind.

Erleichterung sehe sie nicht in den Gesichtern der Menschen, nur Fassungslosigkeit. "Heute bin ich in ein älteres Ehepaar aus Charkiw gestolpert, die hatten nur zwei schäbige kleine Rucksäcke dabei", erzählte sie. Schayani selbst sei verblüfft gewesen darüber, dass viele der Geflüchteten nur kleines Gepäck mit sich tragen. Dabei liege der Grund auf der Hand: "Damit man rennen kann" - wenn wieder Bomben fliegen.

Omid Nouripour: "Ich war sehr oft im Keller, Bomben haben in der Nachbarschaft eingeschlagen"

Rund 1,5 Millionen Menschen sind den Vereinten Nationen zufolge innerhalb der vergangenen Tage aus der Ukraine geflohen. Es handle sich hierbei um "die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg", wie das UN-Flüchtlingshilfswerk am Sonntag bei Twitter mitteilte. Schayanis Schilderungen vom Bahnhof in Przemyśl zeigten: Die Bereitschaft in Polen, den geflohenen Menschen aus dem Nachbarland zu helfen, ist enorm. Auch die gebürtige Kiewerin und Grünen-Politikerin Marina Weisband, die ins ARD-Studio zugeschaltet war, berichtete von einer "überwältigenden" Solidarität, die auch hierzulande zu spüren sei.

Der Ukraine-Konflikt seit 2013:

Dezember 2013:



Hunderttausende Ukrainer protestieren in der Hauptstadt Kiew gegen den prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, weil seine Regierung das Partnerschaftsabkommen mit der EU kippte. Der Unabhängigkeitsplatz (Maidan) wird zum Symbol. Februar 2014:



Janukowitsch flieht nach Russland. Moskau besetzt militärisch die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim. März 2014:



Russland hält ein international nicht anerkanntes Referendum auf der Krim ab und gliedert sie als Landesteil ein. USA und EU verhängen Sanktionen gegen Moskau. April 2014:



In der ostukrainischen Region Donbass rufen die von Moskau unterstützten Separatisten die "Volksrepublik Donezk" aus, Luhansk folgt. Das westliche Verteidigungsbündnis Nato setzt seine militärische Zusammenarbeit mit Russland wegen der Krim-Krise aus. Juni 2014:



In der Ostukraine schießen Rebellen ein Militärflugzeug beim nächtlichen Landemanöver auf den Flughafen von Luhansk ab. Alle 49 Soldaten an Bord kommen ums Leben. Juli 2014:



Über den Separatistengebieten wird ein Passagierflieger der Linie Malaysia-Airlines mutmaßlich mit einer russischen Rakete abgeschossen. Alle 298 Menschen an Bord sterben. Der Westen verschärft seine Sanktionen gegen Russland. Oktober 2014:



Das ukrainische Parlament erteilt den Regionen Donezk und Luhansk als Teil des Friedensplans für die Ostukraine einen Sonderstatus. Gestärkt werden sollen ihre Selbstverwaltungsrechte. November 2014:



Die ostukrainischen Separatisten lassen erstmals eigene Parlamente wählen. Kiew verurteilt das als verfassungswidrig. Dezember 2014:



Die Nato will dauerhaft Soldaten im Osten der Allianz bereithalten. Zudem wird eine schnelle Eingreiftruppe aufgestellt mit heute bis zu 40.000 Soldatinnen und Soldaten. Februar 2015:



Das Minsker Abkommen sieht eine Autonomie für die Separatistengebiete vor sowie die Kontrolle der Ukraine über ihre Grenze mit Russland. September 2015:



Der Sicherheitsrat der Ukraine erklärt den Nachbarn Russland in einer Militärdoktrin offiziell zum Gegner. Juli 2017:



Die prorussischen Separatisten in Luhansk und Donezk rufen einseitig ihren neuen Staat "Kleinrussland" aus. September 2017:



Das Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der EU tritt in Kraft. Januar 2018:



Kiew stuft die abtrünnigen Gebiete im Osten als von Russland besetzt ein. März 2018:



Nachdem Nord Stream 1 bereits seit 2011 Gas von Russland durch die Ostsee bis nach Deutschland transportiert, beginnen die Arbeiten an der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2. November 2018:



Die russische Küstenwache setzt an der Meerenge von Kertsch drei ukrainische Marineschiffe mit 24 Matrosen an Bord fest. Kiew verhängt zeitweise Kriegsrecht. In den Separatistengebieten abgehaltene Wahlen werden international nicht anerkannt. Juni 2019:



Erste russische Pässe werden an Ukrainer in den von Separatisten kontrollierten Teilen der Donbass-Region ausgegeben. April 2021:



Moskau zieht Truppen im Grenzgebiet zur Ostukraine zusammen und droht mit einem militärischen Eingreifen. Die Militärdoktrin Russlands lässt eine Intervention zum Schutz seiner Staatsbürger im Ausland zu. Juli 2021:



Putin schreibt in einem Aufsatz, Russen und Ukrainer seien ein Volk. Das wird als Anspruch auf den Anrainer gelesen. September 2021:



Das milliardenschwere russische Prestigeprojekt Nord Stream 2 ist fertiggestellt. Die Pipeline soll künftig 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr nach Deutschland liefern. Im November setzt die Bundesnetzagentur ihr Verfahren zur Freigabe vorläufig aus. November 2021:



Erneut konzentrieren sich ungewöhnlich große Truppenkontingente und moderne Waffen im russischen Grenzgebiet zur Ukraine. Der Westen spricht später von bis zu 150 000 Soldaten. Dezember 2021:



Die Ukraine wirft Deutschland eine Blockade bei Waffenlieferungen vor, Berlin bleibt bei seinem Nein. Russland fordert von der Nato erneut: Die Ukraine dürfe kein Mitglied werden. Januar 2022:



Diplomatische Versuche auf verschiedenen Ebenen - wie etwa über bilaterale US-Russland-Gespräche, den Nato-Russland-Rat oder ein Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) - bringen weiterhin keine Lösung. 15. Februar:



Bundeskanzler Olaf Scholz droht während seines Treffens mit Putin in Moskau erneut mit weitreichenden Konsequenzen bei einem militärischen Vorgehen Russlands gegen die Ukraine. Das russische Parlament (Staatsduma) fordert Putin derweil auf, die ukrainischen Separatistengebiete als eigenständige "Volksrepubliken" anzuerkennen. 16. Februar:



Die Nato-Verteidigungsminister billigen Vorbereitungen für eine Entsendung weiterer Kampftruppen ins östliche Bündnisgebiet. Neben den bisherigen Verbänden in Estland, Litauen, Lettland und Polen könnten sie etwa in Ost- und Südosteuropa stationiert werden. 19. Februar:



Die Bundesregierung ruft alle Deutschen "dringend" dazu auf, die Ukraine zu verlassen. Auch andere Staaten tun das. 21. Februar:



Putin erkennt die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten an, tags darauf stimmt auch die Staatsduma zu. Zudem sollen russische Soldaten in die ostukrainischen Separatistengebiete entsandt werden. 22. Februar:



USA und EU sowie Verbündete verhängen Strafmaßnahmen gegen Russland. So legt Berlin die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 für unbestimmte Zeit auf Eis. Die Sanktionen zielen etwa auf Banken, Geschäftsleute und Entscheidungsträger, die die Politik Putins mittragen. Der Präsident selbst steht nicht auf der Liste. 23. Februar:



Der ukrainische Sicherheitsrat kündigt die Ausrufung des Ausnahmezustands für das gesamte Land für 30 Tage an. 24. Februar:



In den Morgenstunden beginnen russische Angriffe auf das gesamte Staatsgebit der Ukraine, ab Mittag dringen Bodentruppen in Richtung Kiew vor.

"Bei mir melden sich sehr, sehr viele Menschen", sagte Weisband. Sie versuche, so gut wie möglich zu vermitteln: "Ich bekomme so viele Hilfsangebote, dass ich einige davon nicht mehr beantworten kann." Nichtsdestotrotz erinnerte die Publizistin daran, dass jegliche Unterstützung letztendlich "nur ein Pflaster" für Menschen sei, die gerade alles verloren hätten - und die Hilfsbereitschaft auch dann noch vonnöten sein werde, wenn eines Tages wieder Geflüchtete nach Deutschland kommen sollten, die nicht "weiß und christlich" seien. "Jetzt, wo wir diese Geschichten hören, hoffe ich, dass wir vertriebenen Menschen nie wieder empathielos begegnen", mahnte Weisband.

"Einige in der Runde können sich vorstellen, wie es ist, die Heimat zu verlieren", erklärte die Grünen-Politikerin, die 1994 mit ihrer Familie im Zuge der Regelung für Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen war. Wen sie offensichtlich meinte: Omid Nouripour. Der Grünen-Chef wirkte stark berührt von der Berichterstattung von der polnisch-ukrainischen Grenze. "Das zu sehen, ist nicht nur für mich, sondern für viele Menschen retraumatisierend", kämpfte der iranischstämmige Politiker mit den Tränen. Er selbst sei in den 80er-Jahren im Ersten Golfkrieg aufgewachsen: "Ich war sehr oft im Keller, Bomben haben in der Nachbarschaft eingeschlagen. Das ist nicht nur meine Geschichte, sondern die Geschichte von ganzen Generationen."

10 days.

1.5 million people.

This is now the fastest growing refugee crisis since World War II.



In the coming days millions more lives will be uprooted, unless there is an immediate end to this senseless conflict. pic.twitter.com/OmEcGeMRtS — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 6, 2022

Ex-Gerneral Vad: "Wir in Europa

Um den Menschen, die sich aktuell in dieser schrecklichen Situation befänden, so gut wie möglich durch die schwere Zeit zu helfen, sei eine Bund-Länder-Runde nun dringend notwendig, stellte Nouripour fest. Nun müsse über das weitere Vorgehen hinsichtlich der großen Zahl an zu erwartenden Geflüchteten beraten werden: "Es braucht Koordination und Geld."

Auch im Umgang mit Putin sei es wichtig, mit Bedacht zu handeln, wie der Parteivorsitzende im Laufe der Sendung immer wieder betonte: "Wir werden jeden Tag aufs Neue überprüfen, wie wir der Ukraine helfen können und Russland unter Druck setzen können. Ich kann - Stand jetzt - nichts ausschließen." Eine Einmischung der NATO halte er jedoch für "eine Rutschbahn in den dritten Weltkrieg".

Diese Auffassung teilte bei "Hart aber fair" auch der deutsche Brigadegeneral a.D., Erich Vad. Er warnte: Man müsse beim Krisenmanagement "behutsam und besonnen sein". Vad halte es für ausgeschlossen, in der derzeitigen Lage eine militärische Lösung zu finden. "Ab einem gewissen Zeitpunkt müssen wir deshalb auch wieder mit Putin reden", mahnte der Ex-General.

Er machte jedoch auch klar, dass dann nicht die Europäer wortführend sein werden: "Wir sollten nicht so tun, als hätten wir in der Angelegenheit überhaupt mitzureden", beschrieb Vad die Kräfteverhältnisse. "Putin reagiert auf Militärmacht. Die haben die Amerikaner. Wir in Europa sind Habenichtse. Wir haben Putin nichts entgegenzusetzen als folgenlose Rhetorik."

Auch der Politikwissenschaftler Christian Hacke plädierte dafür, Putin "eine gesichtswahrende Möglichkeit" zu geben, den Krieg zu beenden. Sein Lösungsansatz: eine neutrale Ukraine. Neutral sei das Land jedoch schon 2014 gewesen, bevor es zum ersten Mal von Russland auf der Halbinsel Krim angegriffen wurde, war die Journalistin Gesine Dornblüth ein: "Putin will keine neutrale Ukraine, Putin will die Ukraine einverleiben." Zudem gehe es in dem Konflikt nicht ausschließlich die Ukraine, sondern auch um die EU, bekräftigte Dornblüth.