Im September erschien mit "Return to Monkey Island" für PC und Switch das Comeback der Kult-Adventure-Reihe. Am 8. November folgen Versionen für PS5 und Xbox Series - inklusive deutscher Sprecher, darunter auch die bekannte Synchronstimme von Guybrush Threepwood.

Bereits seit Ende September können PC- und Switch-Spieler wieder mit dem sympathischen Chaoten Guybrush Threepwood in die karibische Adventure-See stechen. Ab 8. November kommen auch Besitzer von Xbox Series und PS5 in den Genuss des humorigen Piraten-Abenteuers "Return to Monkey Island". Die Xbox-Version ist dabei auch in Microsofts Spiele-Abo Xbox Game Pass enthalten.

In den neuen Versionen wird eine vertraute Stimme zu hören sein: Norman Matt ist bereits seit "The Curse of Monkey Island" von 1997 die deutsche Stimme des Antihelden Guybrush Threepwood und mittlerweile auch aus dem Kino nicht mehr wegzudenken. Er synchronisiert Hollywood-Stars wie Michael Fassbender ("X-Men"), Mark Ruffallo ("Avengers", "She-Hulk") und Jason Sudeikis ("Wir sind die Millers", "Ted Lasso").

Deutsche Stimme auch für PC und Switch?

Besitzer der PC- und Switch-Version fragen sich natürlich, ob die deutsche Sprachausgabe rückwirkend auch für die PC- und Switch-Version nachgereicht wird. Das Entwicklerstudio Terrible Toybox äußerte sich dazu bisher nicht, doch gehen viele davon aus, dass die deutschen Stimmen von Guybrush und seinen Kumpanen und Feinden als kostenloser Download ihren Weg ins Spiel finden werden.

Wie die anderen Rollen in der deutschen Lokalisation für Xbox Series und PS5 stimmlich besetzt wurden, ist noch nicht bekannt. Guybrush Threepwood trifft in dem neuen Spiel des "Monkey Island"-Schöpfers Ron Gilbert unter anderem auf alte Bekannte wie den Geisterpiraten LeChuck und die ehemalige Gouverneurin Elane Marley.