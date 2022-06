Im Rahmen von Nintendos Direct Showcase zeigten Terrible Toybox, Devolver Digital, und Lucasfilm Games erstmals echtes Gameplay aus dem kommenden "Return to Monkey Island". Fans der kultigen Adventure-Vorgänger geht beim Soundtrack das Piratenherz auf. Allein: Die Grafik und der Anblick von Guybrush Threepwood könnten polarisieren.

Zombiepiraten, Seeschlachten, Fecht- und Beleidungsduelle, unendlich viele Anspielungen auf die Kult-Vorgänger aus den frühen 90er-Jahren - und mittendrin: Guybrush Threepwood!

Im Rahmen von Nintendos Direct Showcase zeigten Terrible Toybox, Devolver Digital, und Lucasfilm Games erstmals echtes Gameplay aus dem kommenden "Return to Monkey Island". Das Adventure rund um den Möchtegern-Piraten setzt unmittelbar nach "The Secret of Monkey Island & Monkey Island 2: LeChuck's Revenge" (1991) ein - und diesmal soll das äußerst unklar definierte Geheimnis der Affeninsel endgültig gelüftet werden. Wirklich.

Alte Bekannte, neue Optik

Während Fans beim Klang des Soundtracks das Herz aufgeht, dürfte der Anblick des neu gestalteten Helden zumindest polarisieren. Schon nach der Veröffentlichung des ersten Teasers und einiger Screenshots hagelte es harsche Kritik aus der in Nostalgie schwelgenden Community. Chefentwickler Ron Gilbert, der maßgeblich an den kultisch verehrten Originalen beteiligt war und jahrelang um die Rechte gekämpft hatte, betonte daraufhin mehrmals, ein neues Spiel mit frischem Design machen zu wollen - nun kein Retro-Game im Pixellook.

Immerhin: Die Hauptfigur Guybrush Threepwood wird von Dominic Armato gesprochen, der dem Möchtegernpiraten seit Teil drei, "The Curse of Monkey Island", die Stimme leiht. Ob es eine deutsche Sprachausgabe geben wird, ist allerdings unklar,

Das Spiel soll noch 2022 für PC und Nintendo Switch erscheinen.