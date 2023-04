Haben Dary und Steffi an Tag 2 von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Berlin womöglich etwas falsch verstanden? Eigentlich will Gastgeberin Reva ihnen die Vorteile der veganen Küche näher bringen. Doch angesichts der Nussfüllung in den Veggie-Kohlrouladen sinnieren sie: "Wäre super zu einem Rehrücken."

Erst einmal hagelt es Vorurteile: "Veganer sind Spaßbremsen. Sie sind sauer, wenn Fleisch auf den Teller kommt, und sie haben lange Haare unter ihrer Mütze", zählt Marion (52) die gängigsten unter den Klischees in puncto pflanzliche Ernährung auf. Gleichzeitig räumt sie ein: "Es ist die Küche der Zukunft." Auch Dary (44) ordnet ihre erste Assoziation der Vergangenheit zu: "Veganer waren früher die, die nur sehr selten duschen waren." All das führt bei Gastgeberin Reva (26) nur zu einem milden Lächeln. Als Veganerin, die als Kompromiss - zum Beispiel bei "Das perfekte Dinner" - auch mal Milchprodukte zu sich nimmt, möchte sie lediglich die Experimentierfreude ihrer Gäste etwas zünden. Ansonsten verpackt sie ihre Gänge in ein Jahreszeiten-Motto unter dem Motto "Eine Ode an den Herbst". Konkret gibt's zum Auftakt herbstliche Bruschetta mit Mandeln und Salat vom Feld, gefolgt von Kohlroulade an Sellerie, Möhre samt Schwips und abgeschlossen von Tonkabohneneis, Schokolade und Beeren. "Nicht nur Salat und Tofu" In ihrem mit allerlei stylishem Upcycling-Mobiliar dekoriertem Loft im Berliner Arbeiterviertel Wedding zeigt sich die Physiotherapeutin nicht nur ernährungstechnisch dem Zeitgeist verbunden. Zwischen Ciabatta-Backen, Kohlroulade-Wickeln und Bruschetta-Bestreichen gibt sie Tipps gegen Rückenschmerzen und begibt sich auf dem Küchenboden in eine liegende Yoga-Drehung. Seit 2017 leben Reva und ihr Ehemann vegan, und dass das "nicht nur Salat und Tofu", sondern purer Genuss ist, möchte sie mit ihrem Menü beweisen. Nichtsdestotrotz befindet sich das Sojabohnen-Extrakt in der Füllung ihrer veganen Kohlrouladen, zusammen mit einer Nussmischung und zahlreichen Gemüsen. Bis auf den etwas "harten Rotkohl" (Steffi, 32) mundet es den überzeugten Fleischesserinnen Dary und Steffi hervorragend, allerdings mit einem kleinen Einwand: "Die Mischung kann ich mir richtig gut mit einem Rehrücken vorstellen", fantasiert Dary über eine Alternative. "Genau das hat Reva sicherlich bezweckt", fügt sie selbstironisch hinzu. Die zeigt sich aber vor allem gelassen und widmet sich ihrem überaus üppigen Tonkabohnen-Eis auf Cashew-, Mandel- und Kokosmilchbasis. "Supercremig", freut sich Steffi, nur Dary ist der Brownie-Crumble nicht "crumblig" genug, sondern nur "kuchig". Diesen Kleinigkeiten zum Trotz zeigt sich die Frauenrunde von Revas Exkurs in die Gourmet-Pflanzenwelt überzeugt und verleiht satte 37 Punkte. Und Marion übernimmt das landläufig höchste Kompliment für tierproduktfreie Küche: "Man hätte nicht gedacht, dass das alles vegan ist."