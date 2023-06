Auf der Internet Movie Database (IMDb) können Nutzer Bewertungen über Filme und Serien abgeben - etwa für den aktuellen Kinofilm "Arielle, die Meerjungfrau". Doch für dieses Disney-Remake musste die Seite das Bewertungssystem ändern.

Seit Mai 2023 flimmert Schauspielerin Halle Bailey als Arielle in der Disney-Realverfilmung über die Leinwände und versucht das Herz von Prinz Eric (Jonah Hauer-King) zu erobern. Kinobesucher können wie gewohnt im Internet Bewertungen zum Film abgeben. Zu den bekanntesten Seiten gehört die Internet Movie Database, kurz "IMDb". Wie allerdings auf dem Portal nun mitgeteilt wurde, wurde das Bewertungssystem für den Film angepasst.

Laut "IMDb" wurde "Arielle, die Meerjungfrau" zum jüngsten Ziel von "Review Bombing". Dabei handelt es sich um eine Praxis, bei der eine Produktion mit negativen Bewertungen von Nutzern überschwemmt wird, die über mehrere Konten verfügen oder Bots zur Erstellung neuer Konten einsetzen. Seit dem Kinostart hat der Film knapp 41.000 Nutzerbewertungen auf IMDb erhalten. Während der Film eine positive Durchschnittsnote von 7,0 erhalten hat, entsprechen mehr als 39 Prozent der Bewertungen nur einem Stern.

IMDb geht gegen "Review Bombing" vor

Auf der Bewertungsseite des Remakes wurde von IMDb deshalb ein Hinweis platziert, in dem es heißt, dass "der Bewertungsmechanismus der Website ungewöhnliche Abstimmungsaktivitäten für diesen Titel festgestellt" habe. Nun "wurde eine alternative Gewichtungsberechnung angewandt".

Zwar wird im FAQ-Bereich des Portals nicht erläutert, wie die Noten berechnet werden, aber dort steht, dass "nicht alle Stimmen den gleichen Einfluss (oder das gleiche 'Gewicht') auf die endgültige Bewertung haben. Wenn ungewöhnliche Abstimmungsaktivitäten festgestellt werden, kann eine alternative Gewichtungsberechnung angewandt werden, um die Zuverlässigkeit unseres Systems zu erhalten."

Kritik vor Kinostart wegen Hautfarbe der Hauptdarstellerin

Bereits vor der Veröffentlichung des Kinofilms hagelte es an Kritik zu "Arielle". Viele beschwerten sich, dass mit Halle Bailey eine dunkelhäutige Schauspielerin die Kultfigur verkörpert. Im Zeichentrickfilm ist die rothaarige Meerjungfrau weiß.

Letztes Jahr erklärte Bailey gegenüber "Variety", dass sie viel Unterstützung von ihrer Familie bekam, als der Hashtag "NotmyAriel" im Netz die Runde machte. Eine große Stütze seien besonders ihre Großeltern gewesen, die ihre Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung teilten. "Es war inspirierend und schön, ihre ermutigenden Worte zu hören, die mir sagten: 'Du verstehst nicht, was das für uns bedeutet, für unsere Gemeinschaft, für all die kleinen schwarzen und braunen Mädchen, die sich in dir wiederfinden werden'", erklärte die junge Schauspielerin damals.