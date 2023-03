Microsoft-Gründer Bill Gates äußerte sich in seinem Blog "Gatesnotes" über die Entwicklung der Technologien in unserem Zeitalter. Die Sprach-KI von OpenAI bezeichnete er als "revolutionär". Das Unternehmen machte zuletzt mit dem Chatbot ChatGPT auf sich aufmerksam.

Von der Tech-Blase in die Schlagzeilen: Seit Monaten ist ChatGPT in aller Munde. Programmiert wurde der Chatbot von OpenAI, Ende 2022 wurde er vorgestellt. Nun meldete sich Microsoft-Gründer und Milliardär Bill Gates zu von OpenAI entwickelter Künstlicher Intelligenz zu Wort. Auf seinem Blog "Gatesnotes" veröffentlichte er einen meinungsstarken Beitrag zum Thema.

"In meinem Leben habe ich zwei Demonstrationen von Technologien gesehen, die mir als revolutionär erschienen", beginnt er seinen Aufsatz, der den Titel "Das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz hat begonnen" trägt. Die erste technische Revolution sei die Entwicklung der ersten grafischen Benutzeroberfläche gewesen. Als zweite revolutionäre Technik bezeichnete er nun die Sprach-KI von OpenAI.

Bereits seit 2016 begleitet Gates die Entwicklungen von OpenAI. Der Technologieriese Microsoft gehört zu den wichtigsten Geldgebern des US-amerikanischen Unternehmens, das sich mit der Erforschung von Künstlicher Intelligenz beschäftigt.

Gates zu möglichen Einsatzgebieten

Um die Leistungsfähigkeit der KI zu prüfen, forderte Gates die Programmierer nach eigenen Angaben zu einem Test auf. So sollte ein GPT - ausgeschrieben: Generative Pre-tained Transformer - von OpenAI eine Aufnahmeprüfung in Biologie meistern. Gefragt war nicht nur reines Wissen, sondern auch kritisches Nachdenken. Das Programm schnitt mit Bestnote ab. Diese Testergebnisse waren für den 67-Jährigen der Grund, warum er GPT als "revolutionär" einordnet. Der Milliardär vergleicht sie in seinem Text mit Innovationen wie dem PC, Handys und dem Internet.

Des Weiteren entwarf Gates in seinem Beitrag mögliche Einsatzgebiete von Sprach-KI und verschriftlichte seine Gedanken darüber, wie das Programm nicht nur privilegierten Menschen helfen könne. So könne es Schüler aus ärmeren Verhältnissen bilden. Allerdings verriet Gates nicht, wie genau er sich dies vorstellt. Auch in Arztpraxen könne KI in Sachen Routinetätigkeiten entlasten, Ärzte hätten so mehr Zeit für ihre Patienten.

Zudem erklärte Gates, dass die KI seiner Meinung nach eher als "Co-Pilot". eingesetzt werden könne. Sie diene als Assistent und könne menschliche Arbeit - etwa die Pflege kranker oder alter Menschen - nicht ersetzen. Er erklärte weiter, Regierungen müssten den Einsatz Künstlicher Intelligenz regulieren und kontrollieren, um möglichen Gefahren entgegenzuwirken.