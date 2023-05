Bäumchen wechsle dich beim RTL-Dating: David Jackson hat seine letzte Rose an Angelina Utzeri vergeben. Ein Paar waren die beiden jedoch nur kurz. Beim Wiedersehen präsentiert der Bachelor schon die neue Frau an seiner Seite. Es ist eine alte Bekannte: die Zweitplatzierte Lisa.

Diese Liebe ist schnell verwelkt: Am Mittwochabend endete die diesjährige Staffel "Der Bachelor" ( RTL) mit einem Knall. Nach elf Wochen Liebessuche im TV entschied sich Influencer und Model David Jackson im Finale für Angelina Utzeri aus Albstadt. Die 28-Jährige nahm überglücklich die letzte Rose in Empfang. David Jackson: "Ich habe mich in dich verliebt!" "Utze" hatte bereits nach dem Übernachtungsdate mit dem Bachelor offenbart: "Shit, ich habe mich verliebt, was soll ich sagen? Isso!"

Enttäuscht zurück blieb Konkurrentin Lisa. Die 32-Jährige aus Potsdam musste vom Bachelor hören, dass er zwar echte Gefühle für sie aufgebaut habe, doch die für Angelina einfach stärker seien. "Ich habe es gewusst, ich habe es ihm sofort angesehen", sagte sie nach dem Korb. Wie schon in den Wochen zuvor, zeigte sie sich kontrolliert: "Es war eine schöne Zeit, ab morgen habe ich wieder mein normales Leben und da freue ich mich drauf."

Abservierte Gewinnerin mit Spitze gegen den "Bachelor"

Doch beim "Großen Wiedersehen" mit Frauke Ludowig, das direkt im Anschluss an das Finale ausgestrahlt wurde, ließ David Jackson die Bombe platzen: "Nein, wir sind nicht mehr zusammen", sagte er auf die Frage, ob er und Angelina noch ein Paar seien. Aufmerksame Zuschauer hatten es bereits geahnt: Angelina saß äußerst angespannt auf der Couch neben Lisa und David Jackson. "Wir konnten das, was wir im Format gefühlt haben, in der Realität nicht fortführen", erklärte David Jackson die Gründe für die Blitztrennung. Nach nur zwei Treffen habe er gemerkt: "Es war einfach nicht da."

Frauke Ludowig fragte bei Angelina nach, die in ihrer Antwort eine deutliche Spitze gegen ihren Ex abschoss: "Ich habe gemerkt: Es geht so weiter, wie es in der Show war. Er trifft die Entscheidungen - aber das spielt ja keine Rolle mehr, weil er jetzt eine andere Dame an seiner Seite hat." Kurz vor dem Ende der Sendung wurde dann endlich die von RTL angekündigte "fette Überraschung" präsentiert: Der Bachelor war nur ganz kurz Single. Er ist jetzt mit der Zweitplatzierten Lisa zusammen.

David Jackson: "Ich bin nie darüber hinweggekommen, Lisa so gehen zu lassen. Ich habe immer noch an sie gedacht." Er habe sie dann angerufen und ihr gesagt, was er noch für sie empfindet. "Ich wäre ein Idiot gewesen, wenn ich nicht noch mal auf sie zugegangen wäre", erklärte der 32-Jährige. Dann drückte er seiner neuen Freundin einen Knutscher auf - während seine Ex-Freundin direkt daneben saß. Und Lisa? Die sagte, sie habe wissen wollen, ob die Gefühle zwischen ihnen noch da sind: "Ich bin nach Dubai geflogen, und es war noch genau so da. Wir haben es sofort wieder miteinander gefühlt", sagte sie.

"Ich wünsche den beiden alles Gute, es kommt wirklich von Herzen"

Angelina wurde fairerweise vor der Sendung von David über seine neue Beziehung informiert, sagte sie. Die 28-Jährige bewahrte die Fassung und zeigt sich großherzig: "Ich wünsche den beiden alles Gute, es kommt wirklich von Herzen", beteuerte sie. Ex-Konkurrentin Leyla war von der Neuigkeit begeistert: "Mich freut es auf jeden Fall! Ich weiß, dass es echt ist zwischen den beiden." Während des Drehs hatte sich die quirlige Frankfurterin mit Lisa angefreundet.

Ex-Kandidatin Alyssa zeigte sich hingegen deutlich skeptischer: "Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ich hoffe nur, dass es gut ausgeht", gab sie dem neuen Paar mit auf den Weg. Dass diese Liebesgeschichte hält, davon ist zumindest David Jackson überzeugt: "Wir wollen beide miteinander weiterkommen und daher kriegen wir das auch hin", versicherte er.

Wenig redselig zeigte sich Single Rebecca. Auf ihren Vorwurf angesprochen, ihre Konkurrentin Chiara sei nur auf Ruhm aus, wollte sie nichts mehr sagen, antwortete nur knapp: "Über die Sache ist mittlerweile Gras gewachsen." Chiara selbst verteidigte sich: "Ich wollte nie nur die Präsenz im Fernsehen." Die Erfüllung eines Traumes sei die Teilnahme nicht gewesen, "es war ein Abenteuer", erläuterte die 26-Jährige.