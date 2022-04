Seit drei Wochen verkaufen die Toten Hosen über ihren Online-Shop ein Solidaritäts-T-Shirt, um ukrainischen Flüchtingen zu helfen. Mittlerweile ist eine stattliche Summe zusammengekommen.

Sechs Wochen nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine sind abertausende Menschen aus ihrem Heimatland geflohen. Um die Flüchtlinge zu unterstützen, arbeitet das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) auf Hochtouren und ist auf Spenden angewiesen. Auch die Toten Hosen helfen tatkräftig mit. Seit drei Wochen kann man im Fanshop der Band ein Solidaritäts-T-Shirt kaufen. Die Gewinne gehen an die UNO-Flüchtlingshilfe.

Bei den Fans kommen die Shirts mit der Aufschrift "You'll Never Walk Alone" sehr gut an. Wenige Tage nach Verkaufsstart avancierten die Kleidungsstücke zum Verkaufsrenner und ließen die Spendensumme auf 60.000 Euro ansteigen. Kurzerhand entschieden die Toten Hosen, den Erlös auf 120.000 Euro zu verdoppeln. Das Interesse an den Shirts blieb indes weiter hoch: Nach Angaben der Band kamen bis dato 250.000 Euro zusammen.

"Diese Solidaritätsbereitschaft ist großartig, und wir bedanken uns bei allen, die ein Soli-Shirt erworben haben", freuten sich die Musiker um Frontmann Campino. Auch bei ihrem Vertriebspartner bedankten sich die Toten Hosen, wo man "aufgrund dieser riesigen Resonanz seit Wochen rund um die Uhr" arbeite, "um alle Bestellungen auf den Weg zu bringen".