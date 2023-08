Schweben Popsängerin Rihanna und Rapper A$AP Rocky erneut im Elternglück? US-Medien berichten über die Geburt ihres zweiten Kindes. Die beiden Musiker halten sich jedoch bedeckt.

Die Verkündung ihrer Schwangerschaft machte Superstar Rihanna (35) noch zu einem Spektakel: Beim letzten Super Bowl präsentierte sie ihren Babybauch einem Millionenpublikum. Zur Geburt scheint sich die Sängerin jedoch ziemlich bedeckt zu halten. Jedenfalls haben sich die Sängerin von Hits wie "Umbrella" oder "Diamonds" und ihr Partner, der Vater des Kindes und Rapper A$AP Rocky (34), noch nicht zu Berichten in den US-Medien geäußert, nach denen das zweite gemeinsame Kind bereits das Licht der Welt erblickt haben soll. Als erstes berichtete die Klatschseite "TMZ" über die angebliche Geburt.

Gerüchte um die Geburt von Rihannas zweitem Kind

Bereits am 3. August soll Rihanna demnach zum zweiten Mal Mutter geworden sein. Sie habe einen Sohn auf die Welt gebracht, dessen Name mit einem "R" beginne - genauso wie bei seinem großen Bruder RZA Athelston Mayers. Terminlich könnte die Rechnung aufgehen: eine Geburt sechs Monate nach der Ankündigung am 13. Februar 2023 scheint plausibel. Ende Juli ist der Popstar zudem hochschwanger in Los Angeles gesichtet worden. Dort soll Kind Nummer Zwei auch zur Welt gekommen sein.

Eine Bestätigung seitens der Eltern gibt es jedoch nicht, auch nicht in den sozialen Medien. Sollte Rihanna sich bei ihrem zweiten Kind genauso verhalten wie bei der ersten Geburt, müssten ihre Fans jedenfalls noch lange auf die ersten Bilder des neuesten Familienmitglieds warten. Erst über ein halbes Jahr nach der Geburt teilte die Sängerin damals die ersten Bilder des kleinen RZA.