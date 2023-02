Mehr als sieben Jahre sind vergangen, seit Rihanna mit "Anti" ihr bislang letztes Album veröffentlicht hat. In einem Interview sprach die Sängerin nun darüber, neue Musik produzieren zu wollen - doch die Sache hat einen Haken.

Müssen Rihanna-Fans weiterhin einen langen Atem haben - oder kommt etwa noch 2023 ein neues Album der Sängerin auf den Markt? "Ich möchte, dass es dieses Jahr kommt", sagte die 34-Jährige nun in einem Interview mit der britischen "Vogue". "Ehrlich gesagt wäre es lächerlich, wenn es nicht dieses Jahr kommt", so Rihanna weiter. "Aber ich will einfach Spaß haben. Ich will einfach nur Musik machen und Videos drehen."

Der Wille zu neuen Songs scheint also vorhanden zu sein - wäre da nicht ein Haken: Das Interview, das am Mittwoch erschien, wurde bereits vor längerem geführt. Wie die Autorin des Artikels anmerkt, habe Rihanna zum Zeitpunkt des Gesprächs noch nichts davon geahnt, erneut schwanger zu sein. Die Musikerin, die gemeinsam mit dem Rapper A$AP Rocky bereits einen neun Monate alten Sohn hat, hatte am Sonntag bei ihrem Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowl ihre zweite Schwangerschaft öffentlich gemacht.

Rihanna: Auch als Unternehmerin erfolgreich

Seit ihrem siebten und bislang letzten Album ("Anti", 2016) war Rihanna musikalisch nur selten Sängerin in Erscheinung getreten: 2017 wirkte sie auf dem Song "Lemon" der Band N.E.R.D. mit und 2020 auf "Believe It" von der Sängerin PartyNextDoor. Im Oktober 2022 veröffentlichte sie anlässlich des Marvel-Blockbuster "Black Panther: Wakanda Forever" den Titelsong "Lift Me Up", der ihr jüngst eine Oscar-Nominierung für den besten Filmsong einbrachte. Neun Grammys hat die extrem erfolgreiche Sängerin aus Barbados bislang gewinnen können, parallel zur Musik avancierte sie mit Beauty-Produkten und einer eigenen Mode-Marke außerdem zu einer äußerst erfolgreichen Unternehmerin - ihr Vermögen wurde zuletzt auf 1,4 Milliarden US-Dollar geschätzt.