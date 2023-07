"The Last of Us: Staffel 1", "Perfect Addiction" und "Infinity Pool": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Das postapokalyptische Playstation-Produkt "The Last Of Us" gilt als eines der besten Konsolenspiele überhaupt. Oft ist das kein gutes Omen für eine Serien-Adaption. Im Falle der neunteiligen HBO-Zombiesaga ging die Rechnung allerdings auf: Sage und schreibe 4,7 Millionen Menschen sahen, laut einem Bericht des US-Branchenblatts "Deadline", die Streaming-Premiere der ersten Folge am 15. Januar 2023 bei HBO und HBO Max. Lediglich das "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon" konnte zum Start in den vergangenen zwölf Jahren mehr Menschen anlocken.

Mit einer durchschnittlichen Zuschauerzahl von 30,4 Millionen Menschen pro Folge konnte "The Last of Us" nach Start der ersten sechs Episoden sogar "House of the Dragon" hinter sich lassen. Lediglich die letzte Staffel "Game of Thrones" vermochte bei HBO mehr Fans anzulocken: 2019 wurde diese von durchschnittlich knapp 44 Millionen geschaut. Während die Produktion einer bereits bestätigten zweiten Staffel derzeit auf Eis liegt, können sich "The Last of Us"-Fans nun über eine physische Veröffentlichung freuen: Der überaus sehenswerte Serienhit erscheint nun ebenso wie die Romanze "Perfect Addiction" und der Horrorfilm "Infinity Pool" auf DVD un Blu-ray.

"The Last of Us: Staffel 1" (VÖ: 20. Juli)

Die Ausgangssituation der Serienadaption des Kultgames "The Last of Us" ist betrüblich: 20 Jahre, nachdem die Zivilisation durch einen parasitären Pilz zerstört wurde, ist auch Amerika ein verwüsteter Kontinent. Dort leben Infizierte, eine faschistoide Militärregierung herrscht in sogenannten Sicherheitszonen, und Rebellen sowie marodierende Gangstergruppen bekriegen sich in freier Wildbahn. Der Ex-Soldat Joel ( Pedro Pascal) wird angeheuert, um die 14-jährige Ellie ( Bella Ramsey) aus einer repressiven Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Die beiden müssen sich zu einem Rebellen-Camp durchschlagen, wo an einem Gegenmittel gegen die Pilz-Krankheit geforscht wird. "The Last of Us" bleibt einerseits immer bodenständig und erzählerisch stringent. Andererseits können die neun Folgen immer wieder überraschen, indem ihre Handlung unterschiedlichste Abzweigungen nimmt, um irgendwann zum Überlebenskampf des Duos zurückzukehren. Neben der tollen Besetzung und dem guten Drehbuch glänzt das HBO-Produkt mit Schauwerten. Einer der ganz großen Serienüberraschungen der jüngeren Zeit. Jede Folge ist ein kleines Meisterwerk für sich.

Preis DVD: circa 25 Euro

US, 2023, Regie: Craig Mazin/Neil Druckmann, Laufzeit: 502 Minuten

"Perfect Addiction" (VÖ: 20. Juli)

Gekämpft wird im Käfig, auch der Kniestoß ins Gesicht ist dort ein legitimes Mittel: Kaum irgendwo sonst im Kampfsport sieht man so brutale Bilder wie beim MMA (Mixed Martial Arts). Und doch, so zeigt es sich jetzt mit "Perfect Addiction", lässt sich auch rund um die MMA-Arena eine leidenschaftliche Liebesgeschichte stricken. Sienna (Kiana Madeira) ist UFC-Trainerin, ihre große Liebe Jax (Matthew Noszka) einer der Kämpfer-Stars der Szene. Eigentlich bilden die beiden ein unschlagbares Team, dann aber erwischt Sienna ihren Freund beim Fremdgehen (mit ihrer kleinen Schwester). Wie und wo klären wir das? Mit einem Kampf im Oktagon! In ihrer Not kommt Sienna eher zufällig bei Kayden (Ross Butler) unter. Der ist nicht nur ein ganz schnuckeliger Typ, sondern ebenfalls MMA-Kämpfer. Als Siennas neuer Schützling (und Lover) soll er Jax jetzt nach allen Regeln der UFC-Kunst verprügeln. "Perfect Addiction" basiert auf der "Perfect"-Romanreihe von Claudia Tan.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2023, Regie: Castille Landon, Laufzeit: 93 Minuten

"Infinity Pool" (VÖ: 13. Juli)

Strahlender Sonnenschein, unberührte Traumstrände und eine luxuriöse Unterkunft: Auf der (fiktiven) Insel La Tolqa ist James Foster (Alexander Skarsgård, "The Northman") auf der Suche nach Inspiration für sein zweite Buch. Gemeinsam mit seiner Frau Em (Cleopatra Coleman) lässt er es sich gutgehen. Der perfekte Urlaub? Nein, der reinste Horror. Hinter den Sicherheitszäunen des Resorts scheint etwas Gefährliches zu lauern. Gemeinsam mit der ebenso verführerischen wie mysteriösen Gabi ( Mia Goth) verlässt das Paar das Gelände, ein fürchterlicher Fehler: Nach einem tragischen Autounfall sehen sie sich mit der Zero-Toleranz-Politik des Landes bezüglich Verbrechen konfrontiert. Ihnen droht die Todesstrafe. In "Posessor" (2021) setzte Brandon Cronenberg bereits auf schonungslose Brutalität, mit "Infinity Pool" will der Sohn von David Cronenberg ("Die Fliege") das Publikum nun abermals verstören: mit den Abgründen des Luxus-Tourismus ebenso wie mit diversen Körperflüssigkeiten.

Preis DVD: circa 15 Euro

CA, 2023, Regie: Brandon Cronenberg, Laufzeit: 113 Minuten