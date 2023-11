"Ich habe die Mann-opause", erklärt Robbie Williams (49) im Interview. Das Wortspiel über die weiblichen Wechseljahre steht bei ihm für die körperlichen Defizite, die er an sich feststellt. Der Ex-Boyband-Schwarm gesteht: "Ich bin köperlich fix und fertig."

Am 8. Nobvember startet bei Netflix "Robbie Williams". So nüchtern wie der Titel der Doku-Serie wird ihr Inhalt kaum sein. Williams gewährt einen Einblick in seinen Werdegang von Take That bis zu seiner Solo-Karriere, aber auch in seine düsteren Phasen als von Alkohol, Drogen und Schlaf- und Schmerztabletten gezeichnetes Beinahe-Wrack. Im Interview mit der englischen Boulevardzeitung "The Sun" gesteht der Entertainer, dass die Begutachtung der fertigen Serie kein Zuckerschlecken für ihn war: "Es war, als würde ich in Zeitlupe einen traumatischen Autounfall miterleben."

Sein Alter macht dem Popstar offenbar zu schaffen: "Die Haare werden dünner, das Testosteron hat das Gebäude verlassen, das Serotonin ist nicht wirklich da und das Dopamin hat sich schon vor langer Zeit verabschiedet." Mit Blick auf den Hormonhaushalt sagt Williams: "Ich habe all das natürlich Gute aufgebraucht." Er habe die "Mann-opause",

Robbie Wiliams gesteht: Die Partys haben ihn körperlich ruiniert

Das alles kommt nicht von ungefähr und Williams macht auch da kein Hehl daraus: "Die Wahrheit ist, dass mich das, was ich mir in den 90-ern und Teilen der 2000er-Jahre körperlich angetan habe, einfach nur fix und fertig gemacht hat." Und die Einschränkungen machen auch vor dem Sexleben nicht Halt. Die Luft ist raus, weil die Lust abhandenkam.

Schon zu Take-That-Zeiten war es für Robbie und seine Mitstreiter schwieriger, sich die Groupies vom Leib halten, als Girls ins Schlafzimmer zu lotsen. Dennoch gibt sich Williams im Interview bei der Frage nach der Anzahl seiner Sexpartnerinnen zurückhaltender als geglaubt. Die Zahl liege "wahrscheinlich höher als beim Durchschnittsmann, aber niedriger, als man erwarten würde." Williams selbst nennt keine konkrete Zahl, akzeptiert aber die Schätzung der Interviewerin: "110? Das können wir mal so stehen lassen."

Netflix hat Botox-Behandlung verboten

Seit 2010 ist Williams mit Ayda Fields verheiratet, die er 2006 kennenlernte. Gemeinsam haben sie vier Kinder. Er und seine Frau gingen geradezu "widerlich kitschig" miteinander um und seine Kinder geben ihm Halt, schwärmt Williams: "Ich weiß, dass ich ein großes Leben habe, und ich fühle mich glücklich, meine Familie zu haben".

Im Februar feiert Robbie Williams seinen 50. Geburtstag. Um ein Geschenk kümmert er sich selbst: "Ich schenk mir eine Halsstraffung für 23.000 Euro", sagt er. Vielleicht gibt's noch eine Zahnbleichung und ein bisschen Botox, davon hat er schon einiges in die Stirn bekommen. Netflix verlangte sogar explizit von ihm, dass er sich während der Dreharbeiten zu Doku keine neue Dosis spritzen lassen solle. Jetzt darf er wieder, denn seine Frau hat's erlaubt: "Ayda sagte mir, ich könnte noch ein bisschen mehr tun. Also werde ich es tun."