Verliebt ins Detail und mit einer damals ganz neuen Dramaturgie war der "Master of Suspense" mit "Vertigo" 1958 seiner Zeit weit voraus. Nun soll Alfred Hitchcocks Thriller neu verfilmt werden - mit Marvel-Star Robert Downey Jr. in der Hauptrolle.

Mit "Vertigo" schuf Alfred Hitchcock 1958 ein Meisterwerk, das aufgrund seiner ungewöhnlichen Dramaturgie das Publikum einst verstörte. Nun soll sich Paramount die Rechte an einer Neuverfilmung des Thrillers gesichert haben. Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, soll zudem kein Geringerer als Robert Downey Jr. die Hauptrolle übernehmen und somit in die Fußstapfen von Filmlegende James Stewart treten.

Auch hinter der Kamera wolle sich Downey Jr. an dem Projekt beteiligen: "Deadline" zufolge plane der "Iron Man"-Star, den Film gemeinsam mit seiner Ehefrau und Geschäftspartnerin Susan Downey zu produzieren. Das Drehbuch soll "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight übernehmen.

Weitere Details - etwa dazu, wer die Regie übernehmen wird und wann die Dreharbeiten starten könnte - sind bislang nicht bekannt.

"Vertigo": Davon handelte das Original

Im Thriller von Alfred Hitchcock erfährt der Zuschauer nicht erst am Schluss, was sich hinter der Geschichte verbirgt, sondern ist schon nach der Hälfte informiert. Damals eine ungeheuerliche Neuerung, die Kritiker und Publikum verwirrte, weshalb "Vertigo" mit Zurückhaltung aufgenommen wurde. Heute ist dieser Kunstgriff des Altmeisters ein häufig genutztes Mittel, im Film Spannung zu erzeugen.

Im Zentrum der Geschichte steht die Frage: Wie wird der gebrochene Held John "Scottie" Ferguson ( James Stewart) reagieren, wenn er davon erfährt, betrogen worden zu sein? Scottie gab seinen Job bei der Polizei auf, nachdem ein Kollege durch seine Höhenangst ums Leben gekommen war. Nur zögernd nimmt er den Auftrag seines ehemaligen Schulfreundes an, dessen depressive Frau Madeleine (Kim Novak) vor ihren offenkundigen Selbstmordabsichten zu schützen.

Während der Detektiv ihr auf Schritt und Tritt folgt, verliebt er sich in die interessante junge Frau. Scottie lernt die Welt kennen, in der sie von der Vergangenheit gejagt wird. Sie steht ganz im Bann ihrer Urgroßmutter, die sich einst das Leben nahm. In letzter Sekunde rettet Scottie sie aus der Bucht von San Francisco, doch vor dem Sprung von einem Glockenturm kann er sie nicht mehr bewahren. Diesen Vorfall macht er sich so sehr zum Vorwurf, dass er in die Psychiatrie eingewiesen wird. Als er einige Zeit später Judy Benton begegnet, traut er seinen Augen nicht: Die junge Frau gleicht Madeleine aufs Haar ...