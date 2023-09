Im Namen der Geissens gehen Betrüger auf Social Media vor: Fans der Millionärsfamilie sollen dazu gebracht werden, persönliche Daten herauszugeben. Robert Geiss warnt seine Follower auf Instagram vor Abzocke.

Als "schrecklich glamouröse Familie" haben die Geissens eine treue Zuschauerschaft bei RTLZWEI. Der Name der Millionärsfamilie steht für Jetset und Reichtum. Genau das machen sich nun offenbar Betrüger im Internet zunutze, die versuchen, Fans der Reality-Stars abzuzocken.

Auf offenkundige Betrugsversuche bei Instagram reagierte Robert Geiss nun mit einem eigenen Posting auf der Social-Media-Plattform: "Liebe Community, ihr wisst, dass in den sozialen Medien nicht alles echt ist und leider auch immer wieder Betrüger ihr Unwesen treiben", richtete der Unternehmer sich an seine Follower. "Zur Zeit gibt es mehrere Accounts, die behaupten, in unserem Namen mit Fans und Followern Kontakt aufzunehmen", schreibt Geiss weiter.

Warnsignal: Nachricht voller Fehler

Ziel dieser Kontaktaufnahme sei es, an die persönlichen Daten der Angeschriebenen zu kommen "und diese für betrügerische Zwecke zu missbrauchen". Roberts Aufruf: "Bitte antwortet diesen Betrügern nicht und meldet die Accounts. Wir oder unsere Firmen würden niemals von euch per Instagram sensible Daten, Bankverbindungen oder gar Zahlungen einfordern." Man solle nicht auf verdächtige Nachrichten reagieren.

Hierzu postet Geiss ein Bild mit Nachrichten der Chat-Betrüger, die sich als Mitarbeiter von Roberts Tochter Davina ausgeben: "Sie wurden aufgrund Ihrer Likes und Kommentare auf den verifizierten Seiten von @davinageiss ausgewählt. (...) Sie möchte gerne mit Ihnen als Fan sprechen", heißt es in der abgebildeten Nachricht. Als Warnzeichen, so Geiss, sollten zahlreichen Rechtschreib- und Grammatikfehler dienen. Auch das Konto, von dem aus die Botschaft verfasst wurde, hinterlässt keinen seriösen Eindruck.