Rockstar Games gilt als Kult-Publisher mit Hang zur Perfektion. Das Image hatte zuletzt jedoch Schaden genommen. Deshalb entschuldigt sich der CEO für die Schwächen der "GTA Trilogy" und verspricht ein "GTA 6" auf höchstem Niveau.

Was als Fan-Service gedacht war, verprellte die Community: "Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition", eine Neuauflage alter "GTA"-Abenteuer, war voller Fehler und Kuriositäten - das weiß auch Strauss Zelnick, CEO des Publishers Take Two Interactive, zu dem auch Rockstar Games gehört. "Zum Launch hatte der Titel einige Probleme. Wir haben uns um viele davon gekümmert und es werden noch mehr Fixes kommen."

Zelnick entschuldigte sich für das Technik-Debakel, gelobte Besserung - und bekräftigte, was offiziell noch nicht angekündigt war, aber seit Jahren als Gerücht durchs Netz geistert: "GTA 6" werde wieder die gewohnte Markenqualität vorweisen.

Die Geste ist zum einen hilfreich, um das hart erkämpfte Image von Rockstar Games als auch das der Kultmarke "GTA" nicht zu gefährden. Dazu kommt: Die Kritik der Community ließ auch die Investoren des Publishers Take-Two, zu dem Rockstar Games gehört, nicht kalt.

Obwohl sich der Titel rund zehn Millionen Mal verkauft hat, wurden Fragen laut, ob Rockstar Games in Zukunft mehr auf die Qualitätssicherung achten werde. "Wir sind völlig fokussiert auf die Qualität und wir wollen immer die beste Erfahrung liefern", versprach Zelnick.

Die Aussage des CEO ist aber natürlich auch spannend für die Gamer, die sehnsüchtig auf den sechsten Teil des Gangster-Epos warten. Gleiches gilt für den am 15. März geplanten Release der PS5- und Xbox-Series-X/S-Version von "GTA 5", das sich bislang über 160 Millionen Mal verkauft hat.

Nachbesserungen bei der "GTA Trilogy"

Die sogenannte "Enhanced Edition" des fünften Teils der Gangster-Saga für PS5 und Xbox Series X/S dürfte die Wartezeit auf "GTA 6" angenehm bis spektakulär überbrücken. Das Ganze soll nicht nur eine simple Portierung werden, sondern mit "einer Reihe technischer Verbesserungen" ausgestattet sein. Optisch sollen 4K-Auflösung und HDR drin sein, sowie eine Unterstützung für Raytracing und flotte 60 Bilder pro Sekunde. Zudem sollen die neuen Current-Gen-Versionen exklusive Inhalte bei "GTA Online" spendiert bekommen.