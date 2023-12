Die Verhandlungen zum EU-Beitritt der Ukraine laufen auf Hochtouren. 26 Staaten tagen beim EU-Gipfel - nur der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban stellt sich quer. Zu Gast im ZDF-"moma" erklärt Norbert Röttgen (CDU), was das für die Zukunft der Ukraine und der EU bedeutet.

Die Beitrittsverhandlungen der Ukraine mit der EU dürfen beginnen. Zu diesem Ergebnis kamen 26 der 27 Mitgliedsstaaten beim EU-Gipfel in Brüssel. Da die Aufnahme von Beitrittsgesprächen einstimmig beschlossen werden musste, verließ Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban kurzzeitig den Sitzungssaal. Die Auszahlung weiterer Milliardenhilfen für die Ukraine ist nach dem Widerstand Ungarns jedoch vorerst gescheitert und vertagt.

Im ZDF-"Morgenmagazin" am Freitag machte nun Norbert Röttgen seinem Ärger über den ungarischen Präsidenten Luft: "Orban ist nicht mehr nur ein Erpresser, der zu Hause Demokratie und Rechtsstaat abschafft", begann der CDU-Politiker. Die Tatsache, dass Orban gleichzeitig der Ukraine vorwerfe, nicht bereit für die Demokratie zu sein, sei "an Zynismus nicht zu überbieten". Der 58-Jährige fuhr fort: "Ich glaube, dass Orban inzwischen ein anderes Projekt hat: Er will diese Europäische Union, wie sie ist, zerstören." Indem Orban die EU immer wieder aufhalte, nehme er dem Bündnis "immer mehr Legitimität", kritisierte Röttgen weiter.

"Putin greift die Ukraine an, weil sie europäisch werden will"

Die Tatsache, dass es nun zu den Beitrittsverhandlungen kommt, sei "ein starkes Signal" der 26 Staaten der Europäischen Union, das zeige, "dass die Zukunft der Ukraine in Europa liegt". Alleine deswegen führe Russland Krieg: "Putin greift die Ukraine an, weil sie europäisch werden will", fuhr Röttgen fort.

Dass Orban nun das Geld gesperrt hat, zeige jedoch auch, wie mühsam die Verhandlungen würden. Es sei kein Zufall, dass die Republikaner im amerikanischen Kongress gleichzeitig die 60-Milliarden-Hilfe für die Ukraine sperrten. "Die Ukraine ist in einer sowohl militärisch als auch wirtschaftlich sehr, sehr schwierigen Lage", ergänzte Röttgen. Das sei hochproblematisch.

"Es geht um unsere Sicherheit in Europa"

Dass das Geld doch noch zusammenkommt, hält Röttgen durchaus für möglich: "Die gesamte EU kann sich nicht immer nur von einem aufhalten lassen!", mahnte der Außenpolitiker bestimmt. "Wir können auch aus historischem Verständnis, aus Empathie und aus eigenen Interessen die Ukraine nicht hängen lassen. Das ist unsere Sicherheit in Europa, um die es geht - und um die werden wir kämpfen!"

Obwohl der Kanzler die Ukraine-Hilfen bereits verdoppelt hat, sieht Röttgen für die nahe Zukunft schwarz: "Wir müssen einfach die Realität sehen: eine militärische Patt-Situation, die die Gefahr birgt, dass die Ukraine ausblutet." Putin habe auf eine Kriegswirtschaft umgestellt. Der CDU-Politiker appelliert an die Regierungsriege: "Deutschland kann mehr - schon lange!"