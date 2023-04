"Warum hast du nicht nein gesagt? Es lag allein an dir. Mit einem Hauch von fast nichts an. Wer wollt' dich nicht verführ'n?" Diese Songzeile dürfte vielen Schlagerfans bekannt sein. Sie stammt aus dem 2014 veröffentlichten Duett "Warum hast du nicht nein gesagt" von Maite Kelly und Roland Kaiser. Mittlerweile wurde der Hit mit fünffach Gold ausgezeichnet und auf YouTube über 150 Millionen Mal angeklickt. Trotz des Erfolgs schließt Kaiser aus, jemals wieder ein Duett mit der Sängerin aufzunehmen.

In Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" sprach der Schlagersänger über seinen Hit mit Maite Kelly. Bis heute mache ihn der Erfolg und die positive Resonanz sprachlos. Doch an diesen Erfolg anzuknüpfen, kommt für den 70-Jährigen nicht infrage. "Ich werde in Zukunft mit ihr kein Duett mehr singen. Weil du kannst einen Erfolg dieser Qualität nicht wiederholen", erklärte er, "Wir haben jetzt gerade fünffach Gold bekommen für den Song. Das ist irre. Und das kann ich doch nicht wiederholen. Da werde ich doch den Teufel tun und nochmal ein Lied mit ihr singen."

Kelly über Kaiser: "Sie mag ihren Weg alleine gehen"

Streit würde es zwischen Kelly und Kaiser nicht geben, im Podcast hatte er nur lobende Worte für seine Kollegin übrig: "Die hat so einen Erfolg, die Frau. Aber die mag ihren Weg alleine gehen. Da braucht sie mich nicht für", erklärte der Sänger. Nach ihrem Ausstieg bei der Kelly Family startete Maite Kelly in der Tat eine erfolgreiche Solokarriere: Sieben Alben brachte sie in den letzten 15 Jahren auf den Markt, mit "Hello!" stand sie 2021 auf Platz eins der deutschen Charts. Mit "Love, Maite - Das Beste ... bis jetzt!" veröffentlichte die 43-Jährige jüngst ihr erstes Best-of.