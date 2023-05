Romantik für Hartgesottene: Auf La Palma lädt Bauer Heiko Singe-Mann Basti auf ein äußerst spezielles Date ein: Der Modefotograf soll Entenkot beseitigen und ist erst mal stinkig. Hat Heiko damit den Bogen überspannt?

Oha, das riecht nach Ärger! In der aktuellen Folge von "Bauer sucht Frau International" (montags und dienstags, 20.15 Uhr, RTL) hat sich Hobbybauer Heiko etwas Besonderes ausgedacht, um seinen beiden Hofherren Sebastian und Basti näherzukommen. Getreu dem Motto "Romantik rustikal" spannt er die Singles in typische Hofaktivitäten auf seiner Finca auf La Palma ein.

Mit Zoohandelsverkäufer Sebastian lässt er es noch harmlos angehen und pflückt Zitronen in seinem Hain. Dabei fühlt er dem Tierfreund (hat zu Hause zwölf Katzen und diverse Reptilien) auf den Zahn und fragt ihn, warum er noch so zurückhaltend sei. Sebastian: "Ich bin geflasht von der Gesamtsituation, von dir natürlich auch!" Heiko hakt nach: "Könntest du dir das vorstellen mit mir?" Sebastian: "Auf jeden Fall!" Doch Heiko scheint noch nicht ganz überzeugt: "Ich brauche einen Mann, der mir auch mal Paroli bietet", stellt der 46-Jährige klar.

"Die Schuhe wird er nie wieder sauber kriegen, die werden immer nach Gänsen riechen"

Beim nächsten Date stellt Heiko dann Modefotograf Basti auf die Probe: Der 40-Jährige bekommt von ihm eine Mistgabel in die Hand gedrückt. Der Badeteich von Heikos Lieblingsgans Moneypenny und der zum Hof gehörenden Entenschar soll saubergemacht werden - eine echte Sch...aufgabe, findet der Berliner. "Das Date hat mich ehrlich gesagt schon ziemlich vor den Kopf gestoßen. Ich dachte, dass da jetzt vielleicht was Ruhiges, Romantisches kommt, und dann stand ich da vor diesem großen Haufen Entenmist", beschwert er sich.

Doch obwohl Basti weder Lust noch das passende Schuhwerk hat, macht er sich an die Arbeit - sehr zur Freude von Bauer Heiko. "Hattest du jetzt mehr Widerstand oder Ekel erwartet? Du willst mich fordern, oder?", fragt der Modefotograf und grinst. Heiko streitet das nicht ab. Vor der Kamera zeigt er sich beeindruckt von Bastis Auftreten: "Er ist da mit seinen gelben Schühchen direkt reingegangen. Die wird er nie wieder sauber kriegen, die werden immer nach Gänsen riechen, das fand ich ganz gut", sagt er anerkennend.

"Mit dir pflückt er Paprika und ich darf mich in Kloaken wälzen"

Nach den beiden Einzeldates zieht sich der gelernte Landschaftsgärtner zurück. Ihm ist klar: Er will die Hofwoche mit nur einem Mann weiterführen. "Die Entscheidung wird mir sehr schwerfallen, es wird mir wehtun, und ich weiß nicht, wie ich reagiere", sagt der Bauer. Auch die beiden Single-Männer sind nervös. Bei einem Sekt erfährt Basti, wie das Einzeldate zwischen Sebastian und Heiko gelaufen ist. Der Modefotograf ist neidisch: "Mit dir pflückt er Paprika und erntet, und ich darf mich in Kloaken wälzen, das ist gemein!"

Dann wird Basti plötzlich emotional bei dem Gedanken, dass die Hofwoche für ihn schon heute enden könnte: "Ich fände es richtig kacke, heute zu fahren und nicht zu wissen: Wäre das der Mann gewesen oder nicht?", sagt er mit Tränen in den Augen. Mit Konkurrent Sebastian teilt er eine böse Vorahnung: "Von meinem Bauchgefühl her fahren wir heute beide nach Hause", schwant dem Fotograf.

Bauer Heiko schickt einen Hofherren nach Hause

Doch da täuscht er sich: Heiko will einen Hofherren noch besser kennenlernen. Zuerst wendet sich der Bauer an Sebastian: "Ich bedanke mich, dass ich dich kennenlernen durfte", sagt er, "es tut mir halt echt leid, wir haben so viel gemeinsam und es ist echt nett, aber ... sorry", gibt er dem Zoofachverkäufer einen Korb. Vor der Kamera wird er deutlicher: "Ich habe mich gegen Sebastian entschieden, weil es für mich keine Liebe geworden wäre", sagt der Bauer.

Basti ist baff: "Das hätte ich so jetzt nicht erwartet!", freut er sich. Womöglich hat das verhasste Date im Kot ihm das große Glück gebracht? Einen Test von Bauer Heiko hat er damit offensichtlich bestanden: "Das freche Mundwerk gefällt mir schon sehr!", schwärmt er vom Fotografen, der ihm ordentlich Kontra gegeben hat. Neben einer Umarmung gibt es einen ersten Kuss auf die Wange. Basti könnte nicht glücklicher sein: "Ein Bussi ist ein Eintritt ins nächste Level", freut er sich auf die Hofwoche zu zweit. Und auch Heiko ist optimistisch: "Ich fühle mich befreit, locker und sehr gut", erklärt der Bauer.