Ein ziemlich braver englischer Schriftsteller wird von Sky nach Mexiko geschickt, um zu lernen, wie verführerisch Worte sein können, wenn man die richtige Übersetzerin für ein "Book of Love" engagiert.

Von seinem Buch gibt's im Buchladen drei Exemplare zum Preis von einem, bei Lesungen in London liest er vornehmlich für sich selbst, und die einzige interessierte Frau wendet sich entgeistert ab, als sie erfährt, dass es keine Sexszenen im Buch gibt. Mit dem Liebesroman "Das sensible Herz" hat Henry Copper (Sam Claflin) seine Karriere als Schriftsteller selbst beendet, bevor sie begonnen hat. Eigentlich. Denn es gibt ja noch die Version einer mexikanischen Übersetzerin, die aus der drögen Vorlage einen feurigen Bestseller gemacht hat, ein echtes "Book Of Love", wie der Film zum Valentinstag heißt, den Sky am 12. Februar ins Programm nimmt.

"Ich habe mir einige Veränderungen erlaubt", gesteht die temperamentvolle Maria Rodríguez (Verónica Echegui) dem verklemmten Engländer, als der zu einer Lesereise in Mexiko eintrifft. "Freilich nur bei den langweiligen Passagen", fügt sie an und zählt jedes einzelne Kapitel auf. In der Neufassung geht es offenbar her wie in einer schwülstigen Telenovela, was Henry ein ums andere Mal die Schamesröte ins Gesicht treibt. Und die Wut: Schließlich hat der fünf Jahre an seinem Roman geschrieben, es immer wieder überarbeitet und die richtigen Sätze gesucht.

Des Widerspenstigen Zähmung

Allerdings ist Henry in Mexiko dank Maria ein Literaturstar. Die Frauen sind verrückt nach ihm, wo er auftaucht, liegen sie ihm zu Füßen. Oder schmachten ihn wenigstens an. Die wahre Liebe aber entwickelt sich natürlich zwischen dem widerspenstigen Autor und der wilden Übersetzerin.

In einem Film über Missverständnisse und Sprachbarrieren, vor allem aber über unterschiedliche Temperamente und wie sie zueinander finden, müssen Henry und Maria eine gemeinsame Sprache finden. Auf ihrem Roadtrip durch ein übermäßig pittoresk gezeichnetes Mexiko lassen sie dabei kaum ein Klischee aus: In Sachen Unterhaltung kommt "Book of Love" Henrys Roman dabei näher als Marias Übersetzung. Das perfekte Programm zum Valentinstag.