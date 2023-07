Ciaran Keating, der Bruder von Sänger und "The Voice of Germany"-Coach Ronan Keating, ist tot. Er starb am Wochenende bei einem Autounfall in Irland.

Ronan Keating hat einen schweren Verlust zu verkraften: Sein älterer Bruder Ciaran starb am Samstag bei einem Autounfall in Irland. Dies berichten mehrere britische und irische Medien. Ciarans Ehefrau Ann Marie, die ebenfalls in dem Unfallwagen saß, wird derzeit in einer Klinik behandelt. Ihre Verletzungen sollen nicht lebensbedrohlich sein.

Den Berichten zufolge waren Ciaran und Ann Marie Keating auf dem Weg in die westirische Stadt Sligo. Dort wollten sie ein Fußballspiel ihres Sohnes Ruairí sehen. Gegen 15.35 Uhr passierte der Wagen einen für Verkehrsunfälle bekannten Straßenabschnitt in der Nähe von Swinford. Keatings Wagen stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen, in dem ebenfalls zwei Personen saßen. Ciaran, der in seinen 50-ern gewesen sein soll, erlitt tödliche Verletzung. Der Fahrer des zweiten Wagens wurde schwer verletzt. Er wie auch die Zweite im Fahrzeug befindliche Person werden nun ebenfalls in einer Klinik behandelt.

Beileid auf Instagram

Ruairí Keating ist derzeit Stürmer beim irischen Premiere-League-Verein Cork City, der am Samstag gegen die Sligo Rovers antrat und mit drei zu null gewann. In der ersten Halbzeit stand Keating, der am Sonntag 28 Jahre alt wurde, noch auf dem Platz, ehe er in der Halbzeitpause ausgewechselt wurde. Am Sonntag veröffentlichte der Cork City FC eine Erklärung auf Instagram: "Wir alle beim Cork City FC sind zutiefst betrübt über den Tod von Ciaran Keating, dem Vater unseres Spielers Ruairí Keating", heißt es darin: "Unser tiefes Mitgefühl gilt Ruairí und der gesamten Familie Keating in dieser außergewöhnlich schweren Zeit. Möge er in Frieden ruhen." Weiter bittet der Verein darum, Privatsphäre der Familie zu respektieren.

Auf dem Instagram-Kanal von Ex-Boyzone-Sänger Ronan Keating häufen sich derweil die Beileidsbekundungen. Unter dem letzten Foto, das den 46-Jährigen gemeinsam mit seiner Ehefrau Storm Uechtritz bei einer Golf-Veranstaltung zeigt, kommentieren zunehmend Fans: "So schreckliche Nachrichten über deinen Bruder. Möge Gott auf seine Frau und seine Kinder achten", schreibt einer. "Es tut mir sehr leid, das mit deinem Bruder zu hören", schreibt ein anderer: "Meine Gedanken und mein aufrichtiges Mitgefühl sind bei euch allen. Passen Sie auf sich auf. Gott segne Sie und Ihre Familie. Ich sende eine virtuelle Umarmung."

Keating hat vier ältere Geschwister, darunter eine Schwester. Sein Vater war Pub-Besitzer, seine Mutter arbeitete als Friseurin. Sie starb bereits 1998 an Brustkrebs. Als Reaktion auf den Verlust gründete die Familie die Marie Keating Foundation, die sich für eine bessere Vorsorge und Aufklärung über die Krankheit einsetzt. Keating hat ebenfalls fünf Kinder von zwei Frauen. In der kommenden Staffel der Castingshow "The Voice of Germany" sitzt Keating neben Shirin David, Giovanni Zarrella sowie Bill und Tom Kaulitz in der Jury. Ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.