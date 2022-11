Die ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" hat seit mehr als 20 Jahren einen festen Platz im deutschen Vorabendprogramm. Nun jedoch scheint das Format eine Richtung einzuschlagen, die nicht allen Fans gefällt: Nachdem am Dienstag in der jüngsten Folge, "Der Stenz von Rosenheim" (Regie: Werner Siebert), zum bislang dritten Mal das neue Ermittler-Duo Laura (Marija Kovčo) und Thomas Schmidt (Moritz von Zeddelmann) vor der Kamera stand, hagelte es in den sozialen Medien Kritik.

"Leider gefallen mir die beiden Kommissare überhaupt nicht. Es ist das erste Mal bei allen Folgen, dass ich erst wieder schaue, wenn sie weg sind", schrieb eine Nutzerin auf der offiziellen Facebook-Seite der Sendung. "Ich finde, die Schmidts passen einfach nicht in die Serie", urteilte eine andere Zuschauerin. Auch die Folge selbst kam bei vielen treuen Fans nicht an: "Ich habe das allererste Mal ausgeschaltet, ich bin raus. Es tut mir leid, aber das sind nicht die 'Rosenheim-Cops' mit Witz, Ironie, Spaß und den Charakteren, die die Serie ausmachen."

Nicht ganz so dramatisch scheint die Lage in puncto Einschaltquote zu sein. 3,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten "Der Stenz von Rosenheim" ein - ein solider Marktanteil von 14,8 Prozent. Bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hingegen floppte die Folge, lediglich 4,6 Prozent des jungen Publikums entschieden sich für die "Rosenheim-Cops". Halb so wild: Bereits nächste Woche (Dienstag, 8. November, 19.25 Uhr, im ZDF) ermitteln die Kommissare Schmidt und Schmidt ein letztes Mal - immerhin ist das Duo auch innerhalb der Serie nur als Aushilfs-Team im Einsatz.