Boxkampf und Action treffen auf Liebe und Leidenschaft: Im neuen Kinofilm "Perfect Addiction" zeigt sich Ross Butler von den unterschiedlichsten Seiten. Doch ist der Schauspieler auch privat romantisch veranlagt? Eher nicht, wie der 31-Jährige nun verriet.

Er begeistert alleine auf Instagram über 11,2 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. US-Schauspieler Ross Butler schaffte seinen ersten Durchbruch mit Netflix-Serie "13 Reasons Why". Seither liegen ihm Millionen Fans zu Füßen und verfolgen jeden Schritt des 32-jährigen Single-Mannes. Butler, der ab dem 16. Februar im Kinofilm "Perfect Addiction" zu sehen ist, sieht sich jedoch trotz seines großen Einflusses nicht unbedingt als Vorbild.

Im Gespräch mit der Agentur teleschau erklärte der Frauenheld jetzt, dass er in einem Bereich noch Nachholbedarf habe: "Ich würde gerne offener sein und nicht so viel Wert auf die Meinung anderer geben. Viele Männer haben ein Problem damit, sich vor anderen zu öffnen, obwohl sie mit Problemen zu kämpfen haben. Wir haben Angst, uns verletzlich zu machen und falsch verstanden zu werden. Die Angst davor, von Außenstehenden verurteilt zu werden, ist enorm groß. Dagegen muss ich ankämpfen."

"Auch der Valentinstag ist mir nicht wichtig"

In den vergangenen Jahren wurde Ross Butler häufiger mit hübschen Frauen in der Öffentlichkeit gesichtet. Dennoch gilt er nach wie vor als Single. Ob dies an seiner fehlenden romantischen Ader liegt? "Ich sehe mich selbst nicht unbedingt als Romantiker. Ich bin kein Fan von großen romantischen Gesten", so der 32-Jährige offen. Gegenüber teleschau ergänzte der Schauspieler: "Auch der Valentinstag ist mir nicht wichtig. Ich bin eher der Meinung, dass man übers Jahr verteilt mit kleinen Gesten seine Liebe zeigen sollte - und nicht nur an einem Tag mit einem großen Spektakel. Für mich ist es romantisch, für meine Partnerin zu kochen. Ich mag es, wenn man Interessen teilt und voneinander lernt."

Auch wenn Ross sich selbst nicht als Romantiker bezeichnet, gab er im Interview zu, eine Ex-Freundin mit etwas Besonderem überrascht zu haben: "Ich habe einmal ein Gedicht für sie geschrieben. Es war eine spontane Aktion, und ich habe ihr die Zeilen per Facebook zugeschickt. Erst kürzlich habe ich das Gedicht aus Neugier noch einmal gelesen und muss sagen, dass ich heute einige Änderungen vornehmen würde."

Was seine künftige Partnerin angeht, hat Ross Butler allem Anschein nach genaue Vorstellungen. Der Kinostar offenbarte, was für ihn eine perfekte Beziehung ausmacht: "Beide Parteien sollten neugierig aufeinander sein. Es heißt doch immer, dass man die Beziehung frisch halten soll. Das heißt für mich im Umkehrschluss, dass man zusammen neue Dinge erleben und lernen sollte. Diese Neugierde sollte niemals verloren gehen. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Sobald man stagniert, steht die Beziehung auf wackligen Beinen."