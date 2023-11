Royals im Publikum: Prinz Harry und Herzogin Meghan sorgten mit einem Überraschungsbesuch bei einem Konzert von Katy Perry in Las Vegas für Aufregung. Im Internet kursieren mehrere Videos, die das Paar während ihrer Auszeit von den Kindern zeigen.

Wer tummelt sich denn da im Publikum? Prinz Harry (39), der Duke of Sussex, und Herzogin Meghan (42) haben sich eine Auszeit gegönnt - und das bei einem Konzert von Popstar Katy Perry. Mehrere Videos auf X (vormals Twitter) zeigen das royale Paar am Samstagabend Hand in Hand durch die Zuschauerreihen in Las Vegas schlendern - natürlich umringt von Sicherheitspersonal, doch hautnah für alle anderen Besucherinnen und Besucher.

Katy Perry performt nicht zum ersten Mal vor den Royals

Zwischen Skandal-Interviews und seltenen öffentlichen Auftritten genießen die beiden Royals ein paar Tage für sich. Das Konzert verfolgt haben soll das Paar im VIP-Bereich des Resorts World Theatre - dort, wo Medienberichten zufolge auch Céline Dion gesessen habe. Die 55-jährige Sängerin zog sich nach der erschütternden Diagnose "Stiff-Person-Syndrom" im vergangenen Jahr aus der Öffentlichkeit zurück. Anfang November trat der Weltstar erstmals wieder öffentlich in Erscheinung. Gemeinsam mit ihren Söhnen schaute sie ein NHL-Spiel und stattete sogar der Spielerkabine einen Besuch ab.

Für Katy Perry ist es derweil keine Seltenheit, vor Mitgliedern des britischen Königshauses aufzutreten. Die amerikanische Popkünstlerin zählte immerhin zu den Acts bei jenem Konzert in Windsor, das kurz nach der Krönung von König Charles (74) im Mai stattfand.