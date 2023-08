Das ZDF verkündet hohen Besuch und eine kleine TV-Sensation: Prinz Harry macht im September Halt im "Sportstudio" - und spricht über die "Invictus Games", die in diesem Jahr erstmals in Deutschland stattfinden.

Königlichen Besuch im deutschen Fernsehen gibt es selten. Und dann auch noch in einer Sportsendung? Genau das passiert nun im ZDF, das eine kleine TV-Sensation verkündete: Kein Geringerer als Prinz Harry beehrt im September das "Sportstudio". Wie das Zweite mitteilte, ist der Duke of Sussex am Samstag, 9. September, zu Gast in Mainz. Anlass sind die von Harry 2014 ins Leben gerufenen "Invictus Games", die in diesem Jahr erstmals in Deutschland stattfinden. Vom 9. bis 16. September wird der internationale Sportwettbewerb für verwundete, verletzte und kranke Soldatinnen und Soldaten in Düsseldorf ausgetragen.

Und deshalb ist in die Sendung nicht nur der britische Prinz, sondern auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) geladen. Durch den Abend mit der royalen und Polit-Prominenz führen Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss.

Auch Veteranen zu Gast

Die "Invictus Games" sind nicht nur ein sportliches Event, sondern auch ein starkes Zeichen der Unterstützung und Rehabilitation für die teilnehmenden Soldatinnen und Soldaten. Durch den Sport sollen Genesung und Integration gefördert werden, um gleichzeitig auch ein breiteres Verständnis und Respekt für die Soldaten zu schaffen. Nach der Eröffnungsfeier in Düsseldorf machen sich der Duke of Sussex und Pistorius direkt auf den Weg nach Mainz.

Doch sie sind nicht allein: Zwei Veteranen des Afghanistan-Einsatzes und Teilnehmer der "Invictus Games" werden ebenfalls in der Sendung zu Gast sein. Der US-Amerikaner Angelo Anderson, der bei seinem Einsatz schwere Schussverletzungen erlitt, ist seit den ersten Spielen 2014 in London dabei und engagiert sich heute für die "Invictus Games Foundation". Der Deutsche Jens Niemeyer kämpft hingegen mit den Folgen einer posttraumatischen Belastungsstörung nach seinem Einsatz in Afghanistan. Er vertritt stolz die deutschen Farben bei den Spielen und bringt zur Sendung seine Frau Nicole mit.