Auf einen Ex-Modern-Talking-Star folgt der nächste: Thomas Anders wird DSDS-Juror - zumindest vorübergehend. Wie RTL bekannt gab, soll der Schlagersänger bereits am Samstag, 16. April, 20.15 Uhr, in der ersten Liveshow der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" zu Gast sein. Damit tritt Anders in die Fußstapfen seines ehemaligen Bandkollegen Dieter Bohlen, der im März 2021 nach 18 Jahren seinen Platz als Chefjuror räumen musste.

"Ich freue mich unglaublich darauf. Ich hoffe natürlich, dass ich den zehn Finalisten meine Erfahrung weitergeben kann", lässt sich Anders von RTL zitieren. In der ersten Liveshow soll sich alles um die 80-er drehen - ein perfektes Motto für Thomas Anders, dessen musikalischen Anfänge in ebendiesem Jahrzehnt liegen. Der heute 59-Jährige und Pop-Titan Dieter Bohlen verkauften als Modern Talking von 1983 bis 1987 und dann noch einmal zwischen 1998 und 2003 über 120 Millionen Platten. Weltweit verkaufte kein anderes Duo so viele Tonträger.

Je ein Gastjuror in den Live-Shows

Ein neuerliches Modern-Talking-Comeback erscheint indes unwahrscheinlich, nachdem die beiden Ex-Partner öffentlich wenig vorteilhaft übereinander sprechen. Auch das macht die DSDS-Personalie nun brisant. Bohlen hatte seinen langjährigen Jury-Posten nicht freiwillig geräumt.

Die Quotenentwicklung gibt der Neuausrichtung von DSDS indes noch nicht recht. Die 19. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" läuft - mit noch dürftigeren Zuschauerzahlen als im Vorjahr - bereits seit Januar. Showmaster, Schlagersänger und Schauspieler Florian Silbereisen, Pop- und Countrysängerin Ilse DeLange sowie Produzent Toby Gad sitzen dieses Mal in der Jury. In den nun anstehenden Liveshows soll jeweils ein Gastjuror oder eine Gastjurorin die drei Experten verstärken. Die Moderation übernimmt ein Rückkehrer: Marco Schreyl führte bereits zwischen 2005 und 2012 durch die Castingshow.