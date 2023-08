Überraschung bei RTL: Nach einer zweijährigen Pause wird im Frühjahr 2024 "Das Supertalent" zurückkehren. Die Jury steht bereits fest. Neben einer "Let's Dance"-Profitänzerin wird eine berühmte Promitochter neben "Poptitan" Dieter Bohlen Platz nehmen.

Seien es geschickte Haustiere oder Ausnahmesänger - in der RTL-Show "Das Supertalent" stellten schon ganz unterschiedliche Bewerber ihr mehr oder minder beeindruckendes Können unter Beweis. 2021 wurde die ehemals sehr erfolgreiche Sendereihe wegen immer schwächer werdender Einschaltquoten eingestellt. Nun wurde das baldige Comeback bekannt gegeben. "RTL feiert im nächsten Jahr seinen 40. Geburtstag und auf dieser Party darf 'Das Supertalent' natürlich nicht fehlen", erklärt Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+ in einer Mitteilung. Wer dann am Jurypult sitzen wird, wurde auch schon verraten.

Neben "Poptitan" Dieter Bohlen und Choreograf Bruce Darnell werden zwei bekannte Gesichter aus dem "Let's Dance"-Kosmos dabei sein: Profitänzerin Ekaterina "Ekat" Leonova und der amtierende "Dancing Star 2023" Anna Ermakova. "Ich freue mich sehr darüber, zum ersten Mal selbst in einer Jury sitzen zu dürfen. Teil von 'Das Supertalent' zu sein, ist wie ein Ritterschlag für mich", schwärmt Ermakova, Model und Tochter von Tennislegende Boris Becker.

"Back to the best Juryplatz!"

Auch Leonova freut sich sehr auf ihre neue Aufgabe bei RTL: "Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig konstruktive Kritik und wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Performance sind und darf jetzt erleben, wie sich Herr Llambi auf der anderen Seite des Bewertungstisches fühlt." Für Darnell, der schon mal neben Dieter Bohlen als Jury zu sehen war, sei "es wie nach Hause kommen! Back to the best Juryplatz! Ich bin stolz und dankbar, neben Dieter wieder die Jury zu rocken. Ich freue mich auf die beiden neuen Jury-Kolleginnen und auf die amazing Talents."

Wann genau die 16. "Supertalent"-Staffel starten wird, ist noch nicht bekannt. Doch ab sofort sind Bewerbungen über das Castingformular auf "RTL.de" möglich.