Nach 30 Jahren Pause heißt es bald wieder: "Der Preis ist heiß!" In insgesamt drei neuen Ausgaben lässt RTL die legendäre Spielshow neu aufleben. Mit dabei ist auch der mittlerweile 72-jährige Kultmoderator Harry Wijnvoord.

Satte 1.873 Mal präsentiere Harry Wijnvoord zwischen 1989 und 1992 die RTL-Spielshow "Der Preis ist heiß". Zusammen mit dem 2019 verstorbenen Moderator Walter Freiwald holte er Top-Quoten für das Nachmittagsprogramm des Privatsenders. Nun will Wijnvoord noch einmal seinen berühmt-berüchtigten Charme ausspielen: Wie RTL bekannt gab, kehrt die "Show der fantastischen Preise", wie die Sendung stets im Vorspann betitelt wurde, am Mittwoch, 4. Mai, zurück ins Fernsehen - diesmal sogar zur Primetime um 20.15 Uhr.

Wijnvoord, der nun von Thorsten Schorn unterstützt wird, hatte zwischenzeitlich sogar eine Fan-Petition gestartet, um die Sendung zurück ins RTL-Hauptprogramm zu holen. Nun sei der große Wunsch von ihm und zahlreichen Fans endlich in Erfüllung gegangen. "Ich hoffe, dass wir bei diesem Revival wieder den Nerv unserer Zuschauer treffen", sagt der Showmaster Wijnvoord. "Wir setzen mit dem gesamten Team alles daran, sie gut zu unterhalten."

Neue Chancen auf den Superpreis

Geplant sind vorerst drei neue Ausgaben, die Sendedaten für die zweite und dritte Folge sind noch nicht bekannt. Am grundlegenden Konzept des Formats hat sich nichts geändert: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen den Handelspreis unterschiedlicher Haushaltsprodukte schätzen. Wer am nächsten an den Preisen liegt, hat die Chance darauf, "Das Rad" zu drehen und im Finale um den Superpreis zu spielen.

Harry Wijnvoord wurde vom damaligen RTL-Unterhaltungschef Jochen Filser entdeckt und führte von 1989 bis 1997 durch die Sendung. Nach der Absetzung der Show hatte Wijnvoord eine bewegte (TV-)Karriere: Er arbeitete als Pferde-Auktionator sowie als Moderator bei Teleshopping-Sendern, ging 2004 ins Dschungelcamp und ist seit einigen Jahren eine feste Größe beim Reisesender Sonnenklar.TV. Vor dessen Kameras heiratete er zuletzt auch seine Partnerin Iris Dahlke bei einer Rheinkreuzfahrt.