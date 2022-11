RTL-Moderatorin Katja Burkard veröffentlicht gemeinsam mit den Ernährungsexpertinnen Anna Lena Stegemann und Marie-Sophie Jesko ein Kochbuch. Es geht um gesunde Mahlzeiten ohne Extraaufwand.

"Vetox" - das steht für eine Ernährungsform, bei der vegetarische und vegane Ernährungsweise mit dem Detox-Konzept verbunden werden. An fünf Tagen pro Woche lebt man vegetarisch, die zwei verbleibenden Tage sind bewusst gelebte Entgiftungstage. Dabei geht es um gesunde Mahlzeiten ohne Extraaufwand - Kochen auf Vorrat mit minimalem Aufwand. RTL-Moderatorin Katja Burkard wurde bei Social Media auf dieses Konzept aufmerksam und traf so auf die beiden Ernährungsexpertinnen Anna Lena Stegemann und Marie-Sophie Jesko. Nach einer gemeinsamen Sendung entstand schließlich die Idee für ein gemeinsames Kochbuch. Das Ziel: "Maximal gesund mit minimalem Aufwand".

"Ich gehöre zu den arbeitenden Müttern, die den Anspruch haben, mich und meine Familie gesund zu ernähren. Aber der Tag hat eben nur 24 Stunden", sagt die Moderatorin der RTL-Sendung "Punkt 12". Das Buch mit dem Titel "Das VegPrep-Prinzip" enthält 97 vegan-vegetarische Rezepte zum Vorkochen für den ganzen Tag, die vom Team VETOX und Katja Burkard konzipiert wurden. Hinzukommen ein fertiger Ernährungsplan, Einkaufslisten und weitere Information über Haltbarkeit, Lagerung und Zubereitungszeit von Lebensmitteln. "Das VegPrep-Prinzip - Vegetarisch, Vegan, Vorkochen" erscheint zum Preis von 29,95 Euro beim FID Verlag und umfasst insgesamt 208 Seiten.

Katja Burkard ist seit 1997 die Hauptmoderatorin des RTL-Formats "Punkt 12". Zuletzt nahm sie an der siebten Staffel der ProSieben-Show "The Masked Singer" teil, in der Prominente in originellen Verkleidungen ihre Gesangskünste zum Besten geben. Katja Burkard trat als "Brokkoli" auf.