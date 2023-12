Mit Heinz Hönig und Cora Schumacher sind bereits zwei Promis bekannt, die nächstes Jahr ins Dschungelcamp ziehen. Nun steht auch das Startdatum fest. Auch eine Lösung für die NFL wurde präsentiert.

Schon bald heißt es wieder: Insekten essen, Übernachtungen im australischen Busch und quälende Prüfungen. Die Rede ist von der neuen Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Erneut stellt sich eine Gruppe Promis dem Dschungel-Abenteuer bei RTL. Bis jetzt stehen mit Heinz Hönig und Cora Schumacher nur zwei Namen auf der Liste. Nun wurde ein finales Startdatum enthüllt.

Wie RTL bekannt gab, beginnt das Dschungelcamp 2024 am Freitag, 19. Januar, um 20.15 Uhr. Vier Episoden werden zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Die restlichen Folgen zeigt der Sender wie gewohnt um 22.15 Uhr live. Moderiert wird die Show erneut von Sonja Zietlow und Jan Köppen. Auch der berühmte Dr. Bob wird bei IBES wieder mit dabei sein.

NFL und Dschungel? RTL macht's möglich

Zudem stehen bei RTL die NFL-Play-Offs an. Deshalb bietet der Kölner Sender eine Programmierung, die garantiert, dass das Dschungelcamp nicht mit American Football kollidiert. Am ersten Freitag erwartet das Publikum eine dreistündige Livesendung von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", am Samstag (20. Januar, 20.15 Uhr) geht die Ausstrahlung zwei Stunden, weil im Anschluss die NFL gezeigt wird. "Die Stunde danach" ist bei RTL+ streambar.

Die Folgen der ersten beiden Sonntage (21. und 28. Januar) laufen nur von 20.15 Uhr bis 20.55 Uhr. Danach folgt die NFL-Übertragung. Auch an diesen Abenden ist "Die Stunde danach" bei RTL+ zu sehen. An allen anderen Tagen folgt die Zusatzsendung des Dschungels im Free-TV.

RTL überträgt alle Spiele der NFL-Play-Offs live. Start ist am Samstag, 13. Januar, mit sechs Spielen am "Wild Card Weekend". Danach beginnt die "Divisional Round" (ab Samstag, 20. Januar) und die Entscheidung in den "Conference Championships" (ab Sonntag, 28. Januar).