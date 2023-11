Der deutsche Fußball-Nachwuchs steht im Endspiel der U17-Weltmeisterschaft gegen Frankreich. Nun hat sich RTL die Übertragungsrechte gesichert und zeigt die Partie live im Free-TV - mit dem Personal der A-Länderspiele.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft steht nach einem packenden Halbfinale gegen Argentinien im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Indonesien - und RTL überträgt die Partie live im Free-TV. Der Titeltraum ist in greifbarer Nähe: Am kommenden Samstag, 2. Dezember, trifft der DFB-Nachwuchs um 13 Uhr deutscher Zeit erneut auf Frankreich. Erst im Juni setzte sich Deutschland im Elfmeterschießen gegen die Franzosen durch und krönte sich zum Europameister.

Der Kölner Sender setzt auf das Fußball-Personal, das Fans von den Übertragungen der A-Länderspiele kennen: Als Moderator fungiert Florian König, analysiert wird das Geschehen auf dem Rasen in Surakartavon Kommentator Marco Hagemann und TV-Experte Steffen Freund.

Online gibt es weitere kostenlose Alternativen, das Finale zu verfolgen: Alle Spiele der U17-Weltmeisterschaft werden in der Sky Sport App sowie auf skysport.de kostenfrei gestreamt. Auch die FIFA bietet eine Möglichkeit, den Höhepunkt der Weltmeisterschaft zu verfolgen: Auch zum Finale bietet der Weltverband einen kostenlosen Livestream auf plus.fifa.com an.

Auf wen trifft Deutschland bei der Heim-EM?

Auch am Samstagabend ab 17.30 Uhr steht bei RTL Fußball im Programm: Auf wen trifft die deutsche A-Nationalmannschaft in der Gruppenphase der Heim-WM? Die Antwort auf diese Frage liefert die Auslosung der Gruppenphase der UEFA EURO 2024. Moderator König und Experte Freund sind erneut im Einsatz, im Vorlauf melden sich Reporterin Laura Papendick und Reporter Felix Görner live aus Hamburg. Die Ziehung selbst wird von Hagemann und Freund im Livekommentar begleitet.