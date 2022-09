"I am Zlatan", "Cop Secret" und "Panama - The Revlution is heating up": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

"Typen, wir brauchen echte Typen!": Im modernen Fußball wird oft darüber geklagt, dass es an Persönlichkeiten fehlt - also an Spielern, die auf dem Platz zumindest mal durch ihre Leistung auffallen und abseits des Rasens mehr als nur glatt polierte Floskeln von sich geben. Mindestens einen solchen "Typen" gibt es im Weltfußball aber noch: Zlatan Ibrahimović. Mit inzwischen 40 Jahren spielt er immer noch Profi-Fußball auf höchstem Niveau, derzeit beim AC Mailand. Zwei Autobiografien hat der Schwede aber auch schon veröffentlicht. Die erste, "I am Zlatan", wurde nun von Regisseur Jens Sjögren verfilmt und erscheint nun neben der unkonventionellen isländische Komödien "Cop Secret" und dem Action-Thriller "Panama - The Revlution is heating up" auf DVD und Blu-ray.

"I am Zlatan" (VÖ: 1. September)

Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Inter Mailand, FC Barcelona, Paris Saint Germain, Manchester United, der AC Mailand: Aus sportlicher Sicht blickt Zlatan Ibrahimović auf eine Karriere zurück, die glänzender kaum sein könnte. Daneben kennt aber jeder Fan auch die YouTube-Videos, in denen Zlatan Schiedsrichter provoziert oder auf Pressekonferenzen erklärt, wie großartig Zlatan ist. Doch wo kommt dieser "Typ" eigentlich her? Das ist die Geschichte, die Jens Sjögren mit "I am Zlatan" erzählt. Es geht dabei aber nicht so sehr um die schönsten Tore des Schweden, sondern eher um seinen persönlichen Werdegang von der Kindheit im Armenviertel von Malmö bis zu Zlatans Wechsel zu Ajax Amsterdam, wo er endgültig zum internationalen Star-Stürmer wurde. Wer den jungen Zlatan (Dominic Andersson Bajraktari) zu Hause vor dem leeren Kühlschrank sieht, kann vielleicht besser nachvollziehen, warum er heute so ungeniert mit seinem Reichtum protzt. Wer sieht, gegen welche Widerstände er sich als angehender Profi (Granit Rushiti) durchsetzte, versteht vielleicht, warum er sich selbst heute für den Allergrößten hält.

Preis DVD: circa 16 Euro

SE, 2021, Regie: Jens Sjögren, Laufzeit: 98 Minuten

"Cop Secret" (VÖ: 2. September)

Im Zentrum der actiongeladenen Cop-Comedy "Cop Secret" mit nordisch düsterer Färbung steht Bussi (Auounn Blöndal), der protzig mit seinem Trans Am durch Reykjavik kurvt, meistens besoffen ist und sich selbst für den großartigsten Polizisten der Stadt hält. Als es zu den eingangs erwähnten Banküberfällen kommt, wird er auf die Sache angesetzt. Und mit ihm sein neuer Kollege Hörour (Egill Einarsson), der sich ebenfalls einbildet, der fähigste Polizist in der isländischen Mini-Metropole zu sein. Um herauszufinden, was es mit den mysteriösen Bankverbrechen auf sich hat, müssen die beiden sich irgendwie miteinander arrangieren. Kuriose Randnotiz: Hannes Halldorsson, der mit "Cop Secret" sein Debüt als Regisseur und Drehbuchautor feiert, kam international bereits zu einiger Bekanntheit - allerdings nicht als Filmemacher, sondern als Torhüter der isländischen Fußball-Nationalmannschaft. Halldorsson stand unter anderem bei der EM 2016 im Tor der Isländer, die damals bis ins Viertelfinale vorrückten, und gehörte auch bei der WM 2018 in Russland zum Kader.

Preis DVD: circa 13 Euro

IS, 2021, Regie: Hannes Þór Halldórsson, Laufzeit: 96 Minuten

"Panama - The Revolution is heating up" (VÖ: 8. September)

Den Tod seiner Ehefrau hat Becker (Cole Hauser) nie so ganz verkraftet. Stattdessen schläft er Nacht für Nach betrunken an ihrem Grabstein. Doch als eines Tages sein ehemaliger Kommandeur Stark (Mel Gibson) mit einem Spezialauftrag der CIA am Grab erscheint, scheint sich das Blatt zu wenden: Becker soll undercover nach Panama reisen, um dort von ruisschen Drogendealern einen Hubschrauber zu kaufen. Mit diesem soll er anschließend die Contras in Nicaragua im Kampf gegen die Sandinista unterstützen. Doch der Plan scheitert, und plötzlich befinden sich Becker und Stark mit in einem Bürgerkrieg. "Panama - The Revolution is heating up" ist ein rasanter Action-Thriller, der lose auf wahren Begebenheiten basiert.

Preis DVD: circa elf Euro

US/PR, 2022, Regie: Mark Neveldine, Laufzeit: 95 Minuten