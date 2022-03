Die Osterfeiertage stehen vor der Tür, der Konsum von einschlägigen Leckereien steigt. Vor dem Verzehr eines bestimmten Produkts warnt nun allerdings die Drogeriemarktkette dm in einer Pressemitteilung.

Aus "Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes" ruft dm den Artikel "dmBio Marzipan Schoko Eier 125g" zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen versehentlich Nougateier befänden. Das habe zur Folge, dass die Allergenkennzeichnung nicht mehr korrekt sei. Kundinnen und Kunden mit einer Allergie oder Unverträglichkeit in Bezug auf Haselnüsse, Milcherzeugnisse oder Soja sollten die Schokoeier daher nicht verzehren. Verbraucherinnen und Verbraucher, die an keiner entsprechenden Allergie leiden, könnten das Produkt allerdings ohne Bedenken verzehren.

Wer bereits eine Packung der "dmBio Marzipan Schoko Eier 125g" erworben hat, könne diese sowohl ungeöffnet als auch bereits angebrochen in einen dm-Markt zurückbringen und bekomme den Kaufpreis erstattet. Eine Vorlage des Kassenbons sei nicht notwendig.