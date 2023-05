Von Mick Jagger und Oprah Winfrey bis Barack Obama: So reagiert die Promi-Welt auf den Tod von Tina Turner, der ewigen "Queen of Rock'n'Roll".

Sie füllte die größten Hallen, landete zahlreiche Hits und verkaufte im Lauf ihrer Karriere über 180 Millionen Tonträger: Mit Tina Turner hat die Musikwelt eine ihrer größten Ikonen verloren. Eine "musikalische Legende und ein echtes Vorbild" sei sie gewesen, heißt es in einem offiziellen Statement zu ihrem Tod. Turner wurde 83 Jahre alt. Inzwischen haben sich auch zahlreiche Prominente zu Wort gemeldet, um der verstorbenen "Queen of Rock'n'Roll" zu gedenken.

Mick Jagger: "Ich werde sie nie vergessen"

Mick Jagger, Frontmann der Rolling Stones, erinnert sich an Tina Turner als eine "wunderbare Freundin". In einem Twitter-Post schreibt er: "Sie war eine unglaublich talentierte Performerin und Sängerin. Sie war inspirierend, warmherzig, humorvoll und großzügig. Sie half mir enorm, als ich jung war, und ich werde sie nie vergessen."

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO — Mick Jagger (@MickJagger) May 24, 2023

Alicia Keys: "Was für eine Frau!"

Sängerin Alicia Keys bedankte sich bei Instagram für die vielen Lieder Tina Turners, die Menschen auf der ganzen Welt ermutigt hätten, sie selbst zu sein. Turner sei als Frau und Musikerin eine echte "Naturgewalt" gewesen. "Was für eine Frau, was für ein Leben, was für eine Kämpferin!"

Oprah Winfrey: Tina Turner war ein "Vorbild für die ganze Welt"

Auch US-Talk-Legende Oprah Winfrey würdigte Tina Turner in mehreren Social-Media-Posts. Sie sei früher ein Fan und Groupie gewesen, nach einem Treffen und einem gemeinsamen Auftritt sei daraus eine echte Freundschaft entstanden. "Sie wird für immer unsere Göttin des Rock'n'Roll sein und besaß ein enormes Maß an innerer Stärke, das im Lauf ihres Lebens immer weiter anwuchs. Sie war nicht nur für mich ein Vorbild, sondern für die ganze Welt."

Mariah Carey: "Ruhe in Frieden , Königin"

Diana Ross zeigte sich in einem Tweet "geschockt" und "tieftraurig"; Mariah Carey erklärte ebenfalls via Twitter, Tina Turner sei eine "Kämpferin" und "eine Inspiration für Frauen auf der ganzen Welt" gewesen. "Ihre Musik wird über Generationen hinweg weiter inspirieren. Ruhe in Frieden, Königin."

The words legendary, iconic, diva, and superstar are often overused and yet Tina Turner embodies them all and so many more - an incredible performer, musician and trailblazer. To me, she will always be a survivor and an inspiration to women everywhere. Her music will continue to… pic.twitter.com/ur7djmFHnW — Mariah Carey (@MariahCarey) May 24, 2023

Barack Obama: Tina Turner war "unaufhaltsam"

Das Weiße Haus bezeichnete den Tod von Tina Turner in einem Statement als "unglaublich traurige Nachricht", und der frühere US-Präsident Barack Obama schreibt bei Twitter: "Tina Turner war rau. Sie war kraftvoll. Sie war unaufhaltsam." Und weiter: "Heute sind wir rund um den Globus als Fans vereint, um die Queen of Rock'n'Roll zu ehren." Tina Turner sei ein "Stern", der nie verglühen werde.

Tina Turner was raw. She was powerful. She was unstoppable. And she was unapologetically herself—speaking and singing her truth through joy and pain; triumph and tragedy. Today we join fans around the world in honoring the Queen of Rock and Roll, and a star whose light will never… pic.twitter.com/qXl2quZz1c — Barack Obama (@BarackObama) May 24, 2023

NASA gedenkt Tina Turner

Passend dazu reagierte auch die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA auf den Tod von Tina Turner: "Simply the Best. Die Musiklegende Tina Turner sprühte auf der Bühne und erreichte als Königin des Rock'n'Roll die Herzen von Millionen. Ihr Vermächtnis wird in den Sternen für immer weiterleben."