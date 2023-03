Nach Mimik-Fiasko und Haargummi-Gate: "Elsa-Maus" ist raus bei GNTM! Doch für Nachschub ist bei Heid Klums Nachwuchsmodel-Casting schon gesorgt. Er dürfte unter den Kandidatinnen für Ärger sorgen ...

Gefühlt war sie schon länger fällig. Aus welchen Gründen auch immer Ösi-Export Elsa in Heidi Klums Model-Sause "mitgeschleppt" wurde: Böse Zungen würden behaupten, es hätte weniger mit Model-Qualitäten zu tun als mit Krawall, Unterhaltung (unfreiwilliger und freiwilliger) und der Freude am Fremdschämen. In Folge 6 von GNTM hat es den Fan von Echtpelz und Lippenfillern nun doch erwischt. Nicht nur Tierfreunde wird das freuen. Aber wie kann ProSieben diese Lücke füllen? "Topmodel"-Veteranin Rebecca Mir verriet die Klum das dem Zuschauer bereits angeteaserte Geheimnis: Da kommt noch wer!

Österreicherin Elsa war ein echtes Unikat, nicht nur optisch. Und ehrlich. Meistens. "Ehrlichkeit kann oft mistaken werden - mit Gemeinsein!", erklärte Coco im perfekten Denglisch, als Elsa mal wieder mit der ebenfalls etwas schwierigen Anya aneinandergeriet. Doch zum Verhängnis wurde der 18-Jährigen schließlich ihr Äußeres. Dabei wurden Heidi Klum und Co. nicht müde zu betonen, dass sie keinesfalls Anstoß an Elsas aufgespritzten Lippen nehmen. "Es geht gar nicht darum, dass deine Lippen gemacht sind!", beteuerte auch Gastjurorin und einstige GNTM-Finalistin Rebecca Mir. "Es ist dein Körper, du entscheidest das! Aber ich finde halt, dass bei dir die Mimik fehlt!"

"Wenn man die Lippen gemacht hat, kann man sie nicht komplett bewegen!"

Zunächst war Elsa noch mit einem blauen Auge davongekommen: Nach dem Shoot-Out der sechs schwächsten Kandidatinnen der letzten Folge musste Curvy-Model Jülide ihre Koffer packen ("Ich liebe euch alle!"). Aber die Österreicherin wackelte weiterhin. Fotografin Vicky Lawton konnte für das so wichtige Sedcard-Foto, der Visitenkarte aller Models, nur ein gutes Bild shooten. Elsas Mimik blieb immer gleich gelangweilt. Ob's an ihrer schlechten Laune lag oder am Lippenmaterial? "Das kommt aus Russland", klärte Elsa auf. "Es ist sehr stark! Wenn man die Lippen gemacht hat, kann man sie nicht komplett bewegen!" Jedenfalls bewegte sich auch ihr Gesicht nicht. Umso mehr fummelte sie in ihren Haaren.

Haarig war dann auch Elsas Auftritt auf dem Runway: Bei dem Entscheidungs-Walk, einer Art GNTM trifft "Glücksrad", vergaß sie (als Buchstabe Y) doch glatt, ihr Haargummi am Arm abzunehmen: "Macht nix, passiert!", war der Kommentar der verhaltensoriginellen Kandidatin. Heidi und Rebecca sahen das nicht so locker. Denn auch die Mimik passte wieder nicht: "Wenn du redest und lachst mit uns, hast du ja 'ne Mimik!", verzweifelte die Model-Mama fast. "Wenn du läufst, ist das ein Look - und der sieht trotzig aus!" Dann kam der unvermeidliche Satz: "Ich habe heute leider kein Foto für dich!" Es schien der Klum tatsächlich leidzutun. Sogar ein "Elsa-Maus" war zu hören: "Elsa, es fällt mir schwer, weil ich dich echt ins Herz geschlossen habe!"

Herber Verlust für GNTM: "Wer übernimmt jetzt die Show?"

Viel Drama gab es glücklicherweise nicht: "Is' okay!", fand die 18-Jährige. "Ich freu mich auch auf zu Hause. Mein Leben geht weiter!" Mehr Sorgen machten sich dagegen die restlichen 14 Models: "Wer übernimmt jetzt die Show?", fragten die sich und stellten fest: "Das sind sehr, sehr große Fußstapfen!"

Aber Heidi Klum hat natürlich noch etwas beziehungsweise jemanden in petto: Sechs ältere Models werden in den kommenden Folgen noch dazustoßen: "Und die wissen noch nicht mal, dass die alle noch kommen! Surprise! Surprise!", freute sich Heidi mit schelmischem Blick auf die Laufsteg-Küken. "Das wird auch lustig!", stimmte Rebecca Mir ihr zu. "Dann denken die: 'Juhu, Top Ten!' und du so: 'Nö!'" - "Exactly!"