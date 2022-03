Zwei Entertainment-Giganten beziehen Stellung: Nach der Invasion der Ukraine schränken mit Netflix und TikTok zwei bedeutende Techkonzerne ihre Dienste in Russland ein. Bereits vor wenigen Tagen teilte Netflix mit, entgegen der Vorschriften russischen Fernsehsendern keinen Platz auf der populären Plattform einzuräumen. Am Sonntag ließ der US-Streaming-Riese dann verlauten, den Dienst in Russland auszusetzen. Neuanmeldungen potenzieller russischer User sind ab Montag nicht mehr möglich. Bestandskunden in Russland dürfen vorerst weiterstreamen - allerdings nur bis zur nächsten monatlichen Zahlung.

Auch der Videodienst TikTok, der zum chinesischen Konzern ByteDance gehört, zog am Sonntag Konsequenzen aus einer russischen Gesetzesänderung. Live-Streaming ist für Nutzer in Russland nicht mehr möglich, ebenso wenig das Hochladen neuer Inhalte auf das soziale Netzwerk. Angesichts der neuen Gesetzeslage habe man keine Wahl, teilte das Unternehmen via Twitter mit. Der Messenger-Dienst innerhalb der App sei hingegen nicht betroffen.

Am Freitag wurde in Russland eine Gesetzesänderung erlassen, wonach auf vermeintliche Falschinformationen über russische Streitkräfte Geldstrafen und bis zu 15 Jahre Haft stehen. Russlands Regierung um Machthaber Wladimir Putin bezeichnet die Invasion der Ukraine als "Spezialoperation".

Für das soziale Netzwerk Facebook kündigten russische Behörden bereits eine komplette Blockade an. Der Zugang zum Kurznachrichtendienst Twitter soll zumindest eingeschränkt werden.

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected.