Nach über 30 Jahren feiert Kult-Alien Alf sein TV-Comeback - dank "Deadpool"-Star Ryan Reynolds. Gemeinsam mit seinem "Maximum Effort Channel", Alf-Schöpfer Paul Fusco sowie den "Shout! Studios" holt er den Sitcomstar der 80er-Jahre zurück auf den Bildschirm.

Dank Ryan Reynolds kehrt Alf auf die Fernsehbildschirme zurück: Wie "People" berichtet, lässt der Schauspieler in Zusammenarbeit mit Alf-Schöpfer Paul Fusco und den "Shout! Studios" die 80er-Jahre-Sitcom über seinen Streamingdienst "Maximum Effort Channel" wieder aufleben. Im Rahmen des Alf ("Alien Life Form") "Caturday"-Marathons (der Name ist inspiriert vom unstillbaren Hunger der Figur nach Katzen) werden nicht nur alte Folgen gezeigt, sondern auch Kurzfilme und ein Podcast ("Der Pawdcast").

Start ist am Samstag, 29. Juli. "Wir lieben es, Risiken einzugehen und die Grenzen zwischen Show und Sponsoring zu verwischen, weil wir glauben, dass beides gleichermaßen unterhaltsam sein kann", sagt Reynolds über Maximum Effort. "Abgesehen von meiner irrationalen Liebe zu Alf als Kind war einer der Gründe, warum wir diese Serie lizenziert haben, dass Paul, 'Shout! Studios' und unsere furchtlosen Markenpartner mit uns zusammenarbeiten wollten, um Alf wieder zum Leben zu erwecken." Bereits 2018 hatte Warner Bros. öffentlich gemacht, sich in einem frühen Entwicklungsstadium für ein Reboot zu befinden, die Pläne aber noch im selben Jahr wieder verworfen.

"Wer ist dieser hübsche Teufel?!" - Alf kehrt zurück in die TV-Landschaft

Im Rahmen der Ankündigung veröffentlichte Reynolds auf Social Media ein Video als Programmvorschau. Darin diskutieren ALF und Eric - laut "People" eine Anspielung auf Baby Eric aus der Originalserie - über verschiedene Produkte und Dienstleistungen. Später im Video meldet Alf das Duo bei Fubo an - was seiner Meinung nach "bestes Kabel, bestes Streaming" ist - und schneidet alle Kabel im Haus ab, einschließlich "des Fernsehers, einiger Lichter und des Gartenschlauchs, nur um auf der sicheren Seite zu sein". Gewohnt charmant flippt ALF aus, als er sich selbst in einem alten Clip (Alf wurde von 1986 bis 1990 auf NBC ausgestrahlt) im Fernseher sieht: "Wow!", schreit er. "Wer ist dieser hübsche Teufel?!"

Die Originalserie zählt zu den beliebtesten Sitcoms der 80er-Jahre: "Alf" hangelt sich am Leben des Protagonisten entlang, nachdem er in die Garage des Vorstadthauses der Familie Tanner gefallen ist. Hinter dieser ikonischen Show steht der Puppenspieler Paul Fusco, der das Format gemeinsam mit Tom Patchett entwickelt hat.