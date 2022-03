Angesichts der aktuellen Gefahrenlage pausiert der ukrainische Entwickler GSC Game Studio die Arbeiten an "S.T.A.L.K.E.R. 2" für unbestimmte Zeit. Eine Videobotschaft zeigt nicht nur Einblicke in die Motion-Capture-Technik, sondern auch Bilder der Zerstörung und ein politisches Statement.

Der für Ende April angedachte Release von "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl" wurde zunächst auf Anfang Dezember 2022, nun auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das verantwortliche Entwicklerstudio GSC Game Studio mit Sitz in Kiew wandte sich in einem YouTube-Video an die Öffentlichkeit.

Der eineinhalbminütige Clip namens "Lights! Camera! War ..." ("Licht! Kamera! Krieg ...") beginnt zunächst mit ein paar Einblicken in das firmeneigene Motion-Capture-Studio, wo man an den Animationen der Spielfiguren und den Zwischensequenzen des Shooters gearbeitet hatte. "Die letzte Woche ist eine Ewigkeit her", heißt es jedoch - und das Video zeigt Bilder von den Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Im Begleittext zum Clip heißt es: "'Wann kommen Gameplay-Einblicke?' Diese Frage ist nicht mehr die häufigste. Nun hören wir immer häufiger die Frage: 'Geht es Euren Leuten gut?'" Das Video liefere die Antwort: "Wir sind derzeit darum bemüht, unseren Angestellten und deren Familien dabei zu helfen, zu überleben. Die Entwicklung des Spiels wurde auf die Seitenlinie verschoben. Aber wir werden definitiv weitermachen."

Es folgt ein Aufruf: "Die Ukraine kann alle Hilfe brauchen, die das Land bekommen kann." Darunter ist ein Spendenkonto angegeben und ein Link zur Website "Come Back Alive" hinterlegt. Auf der Seite kann man Spenden zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung und ihrer Armee leisten.

Das Video endet mit der Botschaft: "Aber wir werden auf jeden Fall weitermachen. Nach dem Sieg. Ruhm der Ukraine!"