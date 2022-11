Kinderstar im Zweiten Weltkrieg, Pop-Ikone in den 60er-Jahren, inzwischen Grande Dame der britischen Popmusik: Petula Clark feiert am 15. November ihren 90. Geburtstag.

Man kann es nüchtern darstellen: Petula Clark ist eine Sängerin und Schauspielerin, die in den 60er-Jahren mit "Downtown" weltbekannt wurde. Dabei ist der Song nicht einmal ihr erfolgreichster - und überhaupt nur ein kleiner Teil der Geschichte: Denn Petula Clark ist eine Legende. Sie sang als Kind im Zweiten Weltkrieg vor Truppen, arbeitete mit den größten Unterhaltungsstars des letzten Jahrhunderts, trat am Broadway auf und wurde von der Queen als "Commander of the British Empire" ausgezeichnet. Über 1.000 Songs hat sie im Laufe ihrer Karriere auf Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch aufgenommen, mit über 150 Titeln stand sie auf der ganzen Welt in den Top 40, gewann drei Grammys. Am 15. November feiert die Sängerin ihren 90. Geburtstag - und denkt immer noch nicht ans Aufhören.

Und das obwohl ihre Karriere bereits früh begann: Als "britische Shirley Temple" wurde sie gefeiert, in Film, Fernsehen und Radio war sie Anfang der 40er-Jahre präsent. Wobei die Gefahr von Starallüren und Abstürzen nach dem Kinderstar-Dasein nicht bestand. "Es war ja Krieg", erinnerte sich Clark 2016 im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau: "Das Leben war ein anderes. Du hast nicht genug zu essen." Auch die Erziehung spielte eine Rolle: "Ich war absolut kein verzogenes Mädchen aus dem Show-Business." Ihr Vater, der auch als ihr Manager agierte, hätte das in keiner Weise toleriert. "Er hatte keinen Jungen, also erzog er mich in manchen Dingen wie einen. Er lehrte mich zum Beispiel das Boxen."

Petula Clark: Auf Du und Du mit Chaplin, Lennon und Elvis

Durchhaltevermögen musste Clark auch später beweisen: "Während meiner Jugend fing etwas an, schiefzulaufen. Ich war kein Kind mehr, aber das Business wollte, dass ich ein Kind blieb." Sie sei irgendwann "kurz vor dem Nervenzusammenbruch" gestanden, erklärte Clark, ihre Jugend sei die schlimmste Zeit ihres Lebens gewesen. Um sich von ihrem Kinderstar-Image zu lösen, ging die damals 25-jährige Sängerin nach Frankreich, wo sie bereits durch französischsprachige Lieder und ein Konzert im Pariser Olympia ebenfalls bekannt geworden war. In ihrer neuen Heimat lernte sie nicht nur ihren Ehemann, den Journalisten Claude Wolff, kennen, sie landete dort auch zahlreiche Hits, dank weiterer fremdsprachiger Titel wurde sie auch international bekannt. 1964 landete sie dann ihren hierzulande bekanntesten Hit: "Downtown" schaffte in zahlreichen Ländern den Sprung auf Platz eins der Charts.

Ihr größter internationaler Hit war allerdings der von Charlie Chaplin komponierte Song "This Is My Song" aus dessen Film "Die Gräfin von Hongkong" (1967). Damals lernte Clark den großen Komiker auch persönlich kennen: "Wir verbrachten einen tollen Nachmittag miteinander. Ich spielte Klavier für ihn, er tanzte im Raum", erinnerte sie sich 2016 im teleschau-Interview. Clark wurde zu einer in jeder Hinsicht gefragten Frau: In Francis Ford Coppolas Musical-Verfilmung "Der goldene Regenbogen" (1969) spielte sie an der Seite von Fred Astaire ("Ein totaler Perfektionist, lustig, freundlich, bescheiden"), sie sang Background-Vocals bei John Lennons "Give Peace A Chance"-Aufnahme ("Wir hatten schöne Momente in Montreal. Ich meine das aber nicht romantisch. Yoko war eh die ganze Zeit bei ihm. Ich war offenbar seine Lieblingssängerin!") und musste sich gegen eindeutige Avancen von Elvis Presley wehren ("Er wollte, dass etwas passiert. Ich werde nie das Gesicht von Elvis vergessen, wie er in der Tür stand und lachte").

Petula Clark: Ich kann immer noch etwas bieten

Anfang der 70er-Jahre blieben die Charterfolge zunehmend aus, Clark zog sich zeitweise ins Familienleben - sie hat zwei Töchter und einen Sohn - zurück. Später zog es sie auf die Theaterbühne: In den 80er-Jahren begeisterte sie das Publikum in London in der Hauptrolle der Maria von Trapp im Musical "The Sound of Music", 1993 feierte sie mit dem Musical "Blood Brothers" in New York ihr Broadwaydebüt. Ende der 90er-Jahre nahm sie zudem erneut Musik auf, nachdem sie zuvor fast 20 Jahre lang kein neues Album veröffentlicht hatte, ihr bislang letzter französischsprachiger Longplayer "Vu d'ici" erschien 2018.

Und auch auf der Bühne steht Petula Clark bis heute, zuletzt noch 2021 als Vogelfrau im Musical "Mary Poppins" in London. Dass ihre Stimme immer noch intakt sei, sei einfach nur ein großes Glück, erklärte sie unlängst in einem britischen Radiointerview. Ihr Alter schien bei ihr ohnehin nie eine Rolle zu spielen, noch 2016 erzählte sie von ihrem Drang, sich künstlerisch weiter auszuleben: "Ich fühle tief in mir drin, dass ich etwas bieten kann. Es ist etwas Kleines. Es wird die Welt nicht verändern. Aber nur ich weiß, wie es funktioniert."