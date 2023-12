Erst Reitunfall, jetzt wieder Krankenhaus. Lena Meyer-Landrut schickte ihren Fans per Instagram Adventsgrüße aus der Notaufnahme: "Ich liege flach wie schon lange nicht mehr."

Aus medizinischer Sicht wird sich Lena Meyer-Landrut freuen, wenn 2023 endlich vorbei ist. Erst erlitt sie im Sommer bei einem Reitunfall einen doppelten Kreuzbeinbruch, dann traf sie es jetzt erneut. Die Sängerin meldete sich bei ihren Fans aus der Notaufnahme im Krankenhaus.

Erst hatte Meyer-Landrut ihren 5,7 Millionen Followern einen stylischen Adventsgruß geschickt: ein wunderschönes, perfekt konzipiertes Schwarzweiß-Foto mit dem Text "Happy zweiten Advent. Bleibt weich und lieb."

Der nächste Post, eine Instagram-Story bestehend aus einem einzigen Bild, zeigte den absoluten Kontrast: Meyer-Landrut in einem leeren Krankenhausflur, nicht in schicker Robe, sondern in Schlabberpulli und Leggins. Das Antlitz nicht perfekt geschminkt, sondern müde. Deshalb stellte sie den Text zum Foto wohl auch direkt über ihr abgespanntes Gesicht: "Kurzer Reality Check. Nach diesem wie ich finde wirklich wunderschönen Foto zum 2. Advent. Ich saß gestern in der Notaufnahme und lieg jetzt flach wie schon lange nicht mehr."

Lena Meyer-Landrut: "Ich liebe flach wie lange nicht mehr"

Die Ursache, warum Meyer-Landrut (wohl am Samstag) in der Notaufnahme vorbeischaute, ist bislang nicht bekannt. Offenbar war es aber nichts allzu Ernstes, denn der nächste Instagram-Beitrag zeigte ein Bett, einen riesigen Fernseher und ein Standbild der dreiteiligen ARD-Dokumentation "Echt - Unsere Jugend".

Meyer-Landrut schrieb dazu: "Meine nächsten drei Stunden". Offenbar wollte sich Meyer-Landrut mit der dreiteiligen Doku über die deutsche Teenie-Band-Sensation der späten Neunzigerjahre auskurieren. Ihre Fans sandten derweil in Form von Instagram-Kommentaren massenweise "Gute Besserung"-Wünsche.