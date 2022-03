Laufen bald auch auf Netflix Werbespots? Bei einer Veranstaltung erklärte der Finanzchef des Streamingdienstes, dass in Zukunft ein werbeunterstütztes Abo nicht ausgeschlossen sei.

Serien und Film sehen - ohne lästige Unterbrechungen: Bislang zeigt Netflix dank des bezahlpflichtigen Abonnements seinen Kunden keine Werbung, einen derartigen Schritt hatte der Streamingdienst zudem immer kategorisch ausgeschlossen. Bei einer Investorenkonferenz zeigte sich der Finanzchef von Netflix, Spencer Neumann, nun erstmals offen für ein werbeunterstütztes Abo-Modell.

Es sei nicht so, dass man Werbung grundsätzlich ablehne, sagte Neumann am Dienstag bei der "Morgan Stanley's 2022 Technology, Media & Telecom Conference". Man plane aber derzeit diesbezüglich nichts: "Wir haben ein wirklich gutes, skalierbares Abonnement", erklärte der Netflix-Finanzchef: "Sag niemals nie, aber in Planung haben wir nichts."

Netflix-Abo mit Werbung? "Macht keinen Sinn"

Die Frage nach einem werbeunterstützten Abonnement kam nicht von ungefähr: Erst vor einigen Tagen kündigte Disney+ an, gegen Ende des Jahres ein entsprechend billigeres Abo-Modell einzuführen. Auch weitere große Konkurrenten wie Hulu und HBO Max bieten ihren Kunden ein günstigeres Abonnement mit Werbepausen an.

Darauf angesprochen erklärte Neumann, dass man natürlich nicht ignorieren könne, was die Konkurrenz macht, für Netflix mache die Strategie aber "keinen Sinn". Er glaube, dass die anderen Streamingdienste mit ihrer Niedrigpreisstrategie "eine Menge Geld verlieren", sagte der Netflix-Finanzchef.