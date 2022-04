Es ist äußerst unglücklicher Zeitpunkt: Nur knapp zwei Wochen, bevor deutschlandweit Kinder im Garten oder der Wohnung nach Osternestern suchen, ruft Ferrero einen Verkaufsschlager des Ostergeschäfts zurück. Die Rede ist von den sogenannten Überraschungseiern, auch Ü-Eier genannt.

Grund für den Rückruf des Produkts "Kinder Überraschung" ist "eine mögliche Verbindung zu einem Salmonellen-Ausbruch", wie die Lebensmittelsicherheitsbehörde mitteilt. Dem Bericht zufolge seien in Großbritannien etwa 63 Menschen von Vergiftungserscheinungen betroffen gewesen. Unter den Patientinnen und Patienten befinden sich vor allem kleine Kinder.

Belgische Behörden nehmen Ermittlungen auf

Auch in Frankreich gab es 21 Infektionen, die, laut Aussagen der französischen Gesundheitsbehörden auf Salmonellen zurückzuführen seien, die dieselbe genetische Abstammung wie jene in Großbritannien haben. Die Gesundheitsbehörde in Paris veranlasste deshalb ebenfalls einen Rückruf entsprechender Ferrero-Produkte. Aus Deutschland, Schweden sowie weiteren europäischen Ländern sind ebenfalls Fälle bekannt.

In Großbritannien wurden Chargen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 11. Juli und dem 7. Oktober 2022 zurückgerufen. Diese wurden alle in derselben Fabrik im belgischen Arlon hergestellt. Kunden wird empfohlen, auf einen Verzehr entsprechender Ü-Eier zu verzichten. Weitere Ferrero-Produkte sollen nicht betroffen sein. Nach französischen Angaben haben belgische Lebensmittelbehörden die Ermittlungen aufgenommen.