In den vergangenen Tagen brodelte die Gerüchteküche: Britney Spears und ihr Mann Sam Asghari sollen sich nach rund einem Jahr Ehe getrennt haben. Nun äußerte sich Asghari auf Instagram zu den Berichten.

Britney Spears und Sam Asghari haben sich nach 14 Monaten Ehe getrennt. Das bestätigte Asghari nach zahlreichen Medienberichten in den vergangenen Tagen nun auch in einer Instagram-Story: "Nach sechs Jahren der Liebe und des Engagements füreinander haben meine Frau und ich beschlossen, unseren gemeinsamen Weg zu beenden. Wir werden die Liebe und den Respekt, den wir füreinander haben, beibehalten und ich wünsche ihr immer das Beste", heißt es in dem Beitrag vom Donnerstag. Nach Privatsphäre zu fragen, erscheine Asghari "lächerlich", weshalb er lediglich darum bitte, "freundlich und rücksichtsvoll zu sein".

Laut US-Medien: Asghari erhebt schwere Vorwürfe

Asgharis zurückhaltend formulierte Äußerungen auf Instagram stehen in starkem Kontrast zu den Vorwürfen, über die US-Medien wie "TMZ" und "Page Six" zuletzt berichteten. Demnach soll der 29-Jährige behaupten, Spears habe ihn mit einem Angestellten betrogen. Zudem soll die 41-jährige Sängerin ihrem Partner gegenüber mehrfach gewalttätig geworden sein. Asghari habe "Page Six" zufolge die Scheidung eingereicht und plane nun, den Ehevertrag anzufechten, der Spears' Vermögen schützt. Spears selbst hat bislang nicht Stellung bezogen.

Britney Spears und Sam Asghari lernten sich 2016 am Set ihres Musikvideos zu "Slumber Party" kennen. Im September 2021, kurz nach dem Ende des Streits um die Vormundschaft, gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. Im Juni 2022 folgte die Hochzeit. Für Spears war es nach der annullierten Verbindung mit Jason Alexander und der geschiedenen Ehe mit Kevin Federline die dritte Heirat. Asghari trat dagegen zum ersten Mal vor den Traualtar.