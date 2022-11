Samuel L. Jackson (73) hat eine klare Meinung zu der Frage, ob die Darsteller von Marvel-Superhelden Filmstars sind. "Ich hasse sie nicht. Aber ich liebe sie nicht", bekannte sich der US-amerikanische Filmregisseur Quentin Tarantino (59) kürzlich im Gespräch mit Tom Segura im Rahmen des "2 Bears 1 Cave"-Podcasts bezüglich der Actionfilme. Seine Kritik am Marvel Cinematic Universe (MCU) schlug daraufhin hohe Wellen, da der Regisseur auch den Star-Appeal der MCU-Schauspielerinnen und -Schauspieler infrage stellte. "Ein Teil der Marvelization von Hollywood ist, dass all diese Schauspieler zwar die Charaktere spielen, jedoch keine Filmstars sind", konstatierte Tarantino. Die Figur Captain America sei selbst der Star, ebenso wie beispielsweise Thor der Star sei.

Samuel L. Jackson ist da ganz anderer Meinung: "Es braucht Schauspieler, um diese besonderen Charaktere zu sein". Für ihn ginge es dabei um keine Kontroverse, schrieb das Branchenblatt "The Hollywood Reporter". In der beliebten amerikanischen Talkshow "The View" führte Jackson nun Chadwick Boseman, 2020 verstorben im Alter von 43 Jahren, als Beispiel an: "Er ist Black Panther. Man kann das nicht widerlegen, er ist ein Filmstar."

Jackson bewegt sich zwar selbst in der Rolle des Nick Fury im MCU, verwies während seiner Argumentation jedoch auch auf Kolleginnen wie Scarlett Johansson, die als Natasha Romanoff alias Black Widow performt. "Wovon reden wir überhaupt?", fragte der erfahrene Hollywood-Star seine "The View"-Gastgeber schulterzuckend.

Tarantino scheint ein grundlegendes Problem mit der Verbreitung von Marvel-Filmen zu haben. In seinem Gespräch mit Segura erklärte er: "Das ist die gesamte Repräsentation dieser Film-Ära momentan. Es gibt nicht wirklich viel Platz für etwas anderes." Er habe ein Problem mit der Repräsentation.

Jackson ist mit seinem Konter nicht allein in Hollywood. Simu Liu (33), bekannt für seine MCU-Figur Shang-Chi, verwies auf die Vielfalt im MCU und twitterte zudem: "Wenn Tarantino und Scorsese die einzigen Torwächter zum Filmstar wären, hätte ich nie die Möglichkeit gehabt, in einem 400 Millionen Dollar teuren Film die Hauptrolle zu spielen." Martin Scorsese äußerte sich ebenfalls kritisch zum MCU. Nichtsdestotrotz habe Liu Respekt und Ehrfurcht vor dem Filmemacher-Genie der beiden Starregisseure.

If the only gatekeepers to movie stardom came from Tarantino and Scorsese, I would never have had the opportunity to lead a $400 million plus movie.



I am in awe of their filmmaking genius. They are transcendent auteurs. But they don't get to point their nose at me or anyone.