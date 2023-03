Von Eiskunstlauf über DSDS bis zum Schauspieldebüt: Sarah Engels stellte in der Unterhaltungsbranche schon in so manchem Feld ihr Talent unter Beweis. Trotzdem hat die 30-Jährige noch einen großen Traum, wie sie Verona Pooth im MagentaTV-Talk "More Than Talking" verriet.

Schon der Titel "More Than Talking" verrät es: Mit ihrem MagentaTV-Format will Verona Pooth mehr als nur eine gewöhnliche Talkshow liefern. Entsprechend unorthodox fällt auch der Gesprächsrahmen aus, in dem Pooth den Gast der neuesten Ausgabe empfängt. Für Künstlerin Sarah Engels wird es im wahrsten Sinne des Wortes frostig. Für das Interview finden sich die beiden Frauen nämlich in der Eishalle in Bergisch Gladbach ein, wo Engels einst für die TV-Show "Dancing On Ice" trainierte. Im Gespräch verrät Engels, dass sie nach ihrer erfolgreichen Teilnahme - sie gewann das Format 2019 - liebäugelte, Eiskunstlauf professioneller zu verfolgen. Doch ihre Leidenschaft für viele andere Bereiche der Unterhaltungsbranche habe es zeitlich nicht hergegeben: "Als Hobby möchte ich das gerne weitermachen." Realistischer erscheint da schon ein anderer Traum, von dem die 30-Jährige Verona Pooth berichtet: Sie wolle eine Rolle in einem Actionfilm im Stil von Lara Croft übernehmen. "Wenn ich einfach nur Mama sein darf, ist das für mich das Schönste" Wie das aussehen könnte, davon hat Engels schon mehr oder weniger konkrete Vorstellungen, "so mit explodierenden Tonnen und ich springe dann raus mit dreifachem Flickflack". Immerhin sammelte Engels bereits erste Erfahrungen vor der Kamera: Im SAT.1-Film "Die Tänzerin und der Gangster - Liebe auf Umwegen" feierte sie 2022 ihr Debüt als Schauspielerin. Trotz ihrer vielen kreativen Tätigkeiten schätze sie aber eines besonders, sagt Engels: "Wenn ich nach Hause komme und einfach nur Mama sein darf, dann ist das für mich einfach das Schönste." Das gesamte Interview von Verona Pooth und Sarah Engels ist ab Donnerstag, 23. März, bei MagentaTV zu sehen, wenn die neue Folge von "Verona Pooth - More Than Talking" zur Verfügung steht. Dann geht es auch um die manchmal schwierige Vereinbarkeit von Familienleben und Beruf, frühe Erfolge und Hass im Internet.