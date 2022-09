Der Leichnam der verstorbenen Königin Elizabeth II. ist in den Buckingham Palast überstellt worden. Mit dabei waren auch Prinz Harry und seine Frau Meghan. Am Mittwoch folgen weitere Schritte im Ablauf der Trauerzeremonie.

Der Sarg der verstorbenen Queen ist zurück im Zentrum der Macht, aus dem Königin Elizabeth II. 70 Jahre lang regierte. Am Dienstagabend wurde der Leichnam der Monarchin von Edinburgh nach London überstellt. Ein Militärflugzeug der Royal Air Force brachte den Sarg in die Hauptstadt. Danach wurde er in den Buckingham-Palast gebracht. Die Fahrt durch London erfolgte im Beisein tausender Royal-Fans, die der Verstorbenen noch vor dem Begräbnis die letzte Ehre erwiesen.

Im Palast sei der Sarg laut den Informationen mehrerer britischer Medien vom neuen König Charles III. und weiteren Angehörigen der königlichen Familie in Empfang genommen worden. Abgesehen vom neuen Regenten und dessen Frau Camilla sollen auch Andrew und Edward zugegen gewesen sein, ebenso wie die acht Enkelkinder von Elizabeth II. Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen dazu ebenso gezählt haben wie Prinz William und Herzogin Kate.

Begräbnis erfolgt am 19. September

Schon am Mittwoch geht die letzte Reise der verstorbenen Königin weiter. Gegen 14 Uhr Ortzeit wird der Leichnam vom Bow Room ihrer offiziellen Londoner Residenz per Pferdekutsche der King's Troop Royal Horse Artillery in die Westminster Hall überstellt. Die Mitglieder der royalen Familie um Neu-König Charles III. begleiten der Trauerzug zu Fuß. In Erinnerung an die jahrzehntelang regierende Königin werden die Glocken von Big Ben ertönen, im Hyde Park werden Kanonenschüsse ertönen.

In der Westminster Hall haben Anhänger der Königin in den kommenden Tagen Gelegenheit von der dahin geschiedenen Monarchin Abschied zu nehmen. Das Begräbnis findet am 19. September statt.