"Ich muss hier leiden, damit ich in Zukunft weniger leiden muss." Torsten, mit über 200 Kilogramm der schwerste Kandidat bei "Leben leicht gemacht" (SAT.1), brachte die Herausforderung auf den Punkt. Wie groß die Pein für ihn werden würden, ahnte er indes nicht. Aber: Geteiltes Leid ist ja halbes Leid ...

Jetzt geht's los! Nach der Nerven- und Kilozehrenden "Qualifikationswoche" im Bootcamp absolvierten die 20 Kandidaten von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" (SAT.1) ihre erste reguläre Campwoche. Dabei prallten Welten aufeinander: Hier das "Luxus-Camp", in dem Team Blau (Coach: Ramin Abtin) in Annehmlichkeiten wie Kuschel-Lounge, klimatisierten Zimmern, Kuschelbettwäsche, Whirlpool, fließend Warmwasser, goldenem Besteck und Sprudelwasser schwelgte. Dort das "Basic Camp", wo es für Team Orange (Coach: Sigrid Ilumaa) Schlafcontainer, Schlafsäcke, Feldküche und Dixie-Klos gab. Besonders fies: Beide Teams liegen in Hörweite. Leon (24) von den "Bettelleuten" von Team Orange: "Wenn man die Blauen im Pool Party feiern hört, ist es wie ein Pflaster, das man sich abreißt: Es tut höllisch weh."

Das genau war der Plan von Teamchefin Christine Theiss (42), die für "zusätzliche Motivation" sorgen wollte. Funktionierte ganz gut, der Neid schürte den Ehrgeiz. Beim Smalltalk über die Campgrenzen stichelte der "blaue" Zead (21): "Ahhh, jetzt erst mal gemütlich in den Pool hüppen." Und der "orangefarbene Salvo" konterte: "Super, ich lauf in der Zeit ein paar Runden." Knackfrage der Woche also: Macht Luxus bequem und träge? Mobilisiert die erzwungene Askese zusätzliche Energie?

Luxus schützt vor Training nicht: Ramin Abtin quält seine Blauen

Eines zeigte sich schnell: Luxus schützt vor Training nicht. Ramin Abtin (50) forderte seine Schäfchen im Luxus-Gymn genauso wie Sigrid Ilumaa (42) ihre Schützlinge auf den kargen Matten im griechischen Staub unter freiem Himmel. Daniel (37): "Ramin hat uns nach der Besichtigung des Gymn erst mal richtig auf die Fresse gegeben." Und auch Sigrid schonte ihr Team Orange nicht: "Wir müssen arbeiten, ich will hier nämlich raus!"

Also hieß es für alle: Quälen beim Sport. "Was hab ich gelitten!", jammerte der blaue Robert (34) nach der Einheit. Teamgefährte Phillip (27) sah es beinahe fatalistisch: "Ramin hat uns ausgewählt, weil er denkt, dass wir Bock haben. Also heißt es: Zähne zusammenbeißen und über Grenzen gehen. Das hier ist eine einmalige Chance." Schwerstgewicht Torsten (42) von der Konkurrenz hat fast philosophische Schlüsse gezogen: "Ich muss hier leiden, damit ich in Zukunft weniger leiden muss."

Blankes Entsetzen bei der Ernährungslehre

Sport und Training ist nicht alles, also gingen die Qualen weiter. Es gab Wissenswertes über gesunde Ernährung. Es zeigte sich schnell, dass die Kandidaten da einiges nachzuholen und zu ändern haben. Ása (48) sarkastisch: "Gesunde Dinge sind die, die ich bisher nie gegessen hab."

Nachdem Sigrid ihrem Team offenbarte, dass eine Essensportion nicht größer als die Handfläche sein müsse, war Torsten entsetzt: "Dann ess ich hier ja gefühlt 95 Prozent weniger als daheim." Dort regierten Nutella, Eis, Schokolade (Valentina, 34), "morgens und mittags ein Red Bull mit Snickers und abends dann Heißhunger mit allem" (Silke, 40) oder tütenweise Chips.

Als Sigrid die Alternativen aufzeigte, dass man zum Beispiel Gemüse fast kiloweise essen dürfe, meinte Jessi, und es war nicht klar ersichtlich, ob es ironisch oder nur entwaffnend ehrlich war: "Gemüse? Warum nicht mal was Neues!"

Trainer in Trouble: Den Coaches steht der Sand bis zum Hals

Am Strand konnten die von der Ernmährungseinheit geschockten Kandidaten wieder auf andere Gedanken kommen. Einige davon hätten Ramin und Sigrid in Schwulitäten bringen können. Als die Teams nämlich erfuhren, dass sie ihre bis zum Hals eingebuddelten Trainer ausgraben sollten, meinte Phillip: "Mein erster Gedanke war: Die lassen wir stecken. Aber dann hätte die jemand anders ausgebuddelt und dann wären wir richtig dran gewesen."

Also rannten, hechelten und keuchten die 20 Kandidaten mit einem einzigen Eimerchen als Grabgerät eine 20-Meter-Sandpiste (Salvo, 37: "Das war wie Treibsand") staffellaufmäßig hin und her, während den Coaches die Gliedmaßen einschliefen. Am Ende brachte die wilde Hatz am Beach Orange den Sieg (Leon, 24: "Krasses Glücksgefühl, weil unsere Trainerin so stolz war") und ein Bonuskilo und Team Blau Frustration, Stimmungskrise (Phillip: "Ey Valentina, steh mal auf!" Valentina: "Du sch...t mich nicht an! Noch ein' Ton und es gibt Ärger!"), dann aber grimmige Zuversicht: "Schaun wir mal, was die Waage sagt." Denn, so Oesli (36): "Am Ende wird der Drops gelutscht." Oder die Selleriestange weggeknabbert.

Wiege-Drama: Gibt das Bonuskilo den Ausschlag?

Der unbestechlichste aller Richter erwies sich als wankelmütig. Das orangefarbene Personal ging dank Pia (29 Jahre, minus 3,0 Kilogramm) und Silke (minus 2,5) in Führung. Als dann Manuela (25) mit minus 4,8 das beste Tagesergebnis der Damen auf die Wiegeplatte brachte, war für Teamgefährtin Matea (31) klar: "Orange gewinnt und fertig." Die Blauen fürchteten indes das blaue Wunder: "Das wird knapp, und am Ende entscheidet das Bonuskilo", unkte Daniel.

Dass es anders kam, lag einerseits daran, dass als Leistungsträger eingestufte "Oranjes" wie Leon (minus 1,8) und auch Salvo (minus 2,6) hinter den Erwartungen zurückblieben, dass vor allem aber ein paar Blaue ordentlich aufdrehten. Phillip, letzte Woche bester Abspecker (11,2 Kilo) verlor diesmal 4,7 Kilogramm und trieb seinem Coach Ramin, den er jubelnd umarmen wollte, die nackte Kollisionsangst ins Gesicht. Ása (minus 4,0) war von ihrer Leistung ebenso verblüfft wie ihr Coach, und Valentina schockte alle Coaches, Gegner und sogar ihre Teamgefährten. Die hatten nämlich vor ihrem Waagegang gezweifelt. "Andere haben mehr gemacht als sie" und "Die reißt sich nicht so den Hintern auf wie die anderen", maulten Daniel und Robert.

0,04 Prozent entscheiden: Vivienne muss Camp verlassen

Dann hämmerte Valentina 4,5 Kilo ins Display - Hammerleistung, prozentual die zweitbeste der Woche! Daniel und Robert leisteten Abbitte: "Wir haben Sch... gelabert, wir müssen uns entschuldigen. Die kriegt links und rechts nen Backenkuss." Die beiden "Unken" lieferten selbst ab. Robert verlor 4,0 Kilo, Daniel sorgte mit 7,3 abgespeckten Kilos für den schier unfassbaren Hammer der Woche. "Das ist Champions League", hauchte Ramin, und Robert stammelte nur: "Unmenschlich."

Da war schon klar: Die Blauen verteidigten ihr Luxus-Camp geradezu furios. Orange aber bleibt nicht nur in der Basic Baracke zurück, sondern ist jetzt auch in Unterzahl. Denn am Ende eines dramatischen Wiegens musste Team-Nesthäkchen Vivienne (22) gehen. Sie hatte nur 1,15 Prozent ihres Wochenausgangsgewichts verloren. 0,04 Prozent weniger als Koloss Torsten und 0,05 Prozent weniger als Leon. Aber Vivienne bekommt eine "Long-Distance-Chance": Coach Sigrid wird sich über die Ferne um sie kümmern. Christine Theiss stellte, bei entsprechendem Engagement, sogar eine Rückkehr ins Naxos-Camp in Aussicht. Vivienne: "Mein Ehrgeiz ist geweckt." Endlich.