Endlich fliegt wieder das Ei! Nicht nur in der National Football League (NFL), sondern auch - erstmals - bei RTL: Die Preseason, die "Vorsaison", startet, und der Sender will mit der Übertragung des Spiels der Carolina Panthers gegen die New York Jets gleich einen Volltreffer, quasi einen Touchdown landen.

It's Kick-off-Time! Ab Samstag, 12. August, 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit, ist die eierlose Zeit vorbei. Jedenfalls für Fans des American Football und der National Football League (NFL). Dann erfolgt im "Bank of America Stadium" in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) der erste Kick-off. Das Match ist zwar "nur" Bestandteil der Vorbereitung auf die neue Saison, die am 1. September startet, aber es geht um verdammt viel. Nicht nur für die beiden Teams, sondern auch für RTL.

Die Kölner Sendefamilie geht erstmals als Rechteinhaber in die Spielzeit (und auch die vier darauffolgenden). So sollte der erste Einsatz im Rahmen der Sendung "NFL live" (Samstag, 12. August, ab 21.15 Uhr beim "Brudersender" Nitro) möglichst gleich sitzen, allein um die kritischen Stimmen verstummen zu lassen, die das Übertragungs-Aus der ProSieben-SAT.1-Gruppe beweinten. Bei RTL tun sie viel, damit auch die folgenden Schüsse passgenau sitzen: im Herzen der glühenden Football-Fans.

RTL ist der neunte Sender, der Football in Deutschland überträgt

Aller guten Sender sind neun. Nach Zählart des NFL-Blogs "Beim Football" ist die RTL-Gruppe der neunte deutsche Sender, der beim großen Football mitspielen darf. Schon 1988 wurde bei Tele 5 erstmals ein NFL-Endspiel, der (oder die) legendäre Superbowl übertragen. Zuletzt, seit 2012, stand die ProSiebenSAT.1-Gruppe direkt am Spielfeldrand, wenn's um Yards, First Downs, Field Goals, Touchdowns und - letztlich - um die Superbowl-Ringe, Ruhm und Reichtum ging.

Jetzt also RTL. Mit Wucht und Klasse überzeugen, alle Gefahren für das eigene Spiel aus dem Weg hämmern. RTL passt sich dem Hype um die NFL an: geiler, besser, mehr. So wurde im Sendezentrum in Köln-Deutz auf 265 Quadratmetern ein Studio für die "On-Air-Crew" ins Dachgeschoss gemörtelt. Hier werden die "On-Air-Crew"-Quartette mit den Kommentatoren, Experten, Community Hosts sowie Moderatoren gemeinsam die Übertragungen bei RTL und Nitro aus dem Studio begleiten.

Das Studio besteht aus einer offenen, 360 Grad frei begehbaren Fläche mit vier LED-Walls als zentrale Bestandteile. Das Herzstück ist eine Curved-Videowall von 11,5 Metern Länge und 2,7 Metern Höhe. Unmittelbar hinter dem Pult der Experten und Kommentatoren bietet die Curved-Videowall die ideale Inszenierung für den Blick in die Stadien. Weitere LED-Walls ermöglichen die Darstellung von aufwendigen Analysen, Grafiken und Statistiken.

RTL klotzt: nur das Beste, Größte und Feinste für die Football-Fans

Neu: Erstmals wird es im Sendezentrum von RTL in Köln-Deutz ein regelmäßiges Außenstudio für Sportproduktionen geben, das einem Football-Feld nachempfunden wurde und auch über ein eigenes Goal Post verfügt. Das Außenstudio befindet sich unmittelbar vor dem Eingang ins Sendezentrum und wird bei ausgewählten Live-Übertragungen sowie in diversen Rubriken der TV-Magazine zu sehen sein.

Bei den Übertragungen von RTL werden somit nicht "nur" Statistiken an der Video-Wall bemüht, sondern hier fliegt auch mal der Ball. Der korrekte Wurf, das perfekte Passspiel oder der richtige Field-Goal-Versuch - RTL will Football auch erklären und für die Zuschauer noch nahbarer machen.

Nicht nur in die Technik, auch ins Personal wurde investiert. RTL vertraute beim "Team-Building" in großen Teilen auf geballte NFL-Erfahrung und -Kompetenz. So wurden nicht nur Patrick Esume (Kommentator, Moderation) und Jan Stecker (Kommentator, Moderation) bei ProSieben abgeworben, sondern auch die aus uralten "ran"-Zeiten bekannten Frank Buschmann (Kommentator, Moderation) und Florian Schmidt-Sommerfeldt (Kommentator, Moderation) reaktiviert. Es sei wieder Zeit, zum "Schach mit Kühlschränken" zurückzukehren, meinte "Buschi", der 2012 seinen ersten Superbowl kommentierte.

Jana Wosnitza: Lieber Touchdown statt Doppelpass

Auch die Experten Markus Kuhn, Sebastian Vollmer und Björn Werner, alle ehemalige NFL-Stars, sind aus ProSieben-Zeiten bekannt. An ihre Seite rückt Adrian Franke, NFL-Kolumnist beim "kicker". Alex "Kucze" von Kuczkowski und Mitja Lafere fungieren als "Community Hosts". Ebenfalls neu dabei ist Moderatorin Jana Wosnitza, die von SPORT1 kam, um den Touchdown dem "Doppelpass" vorzuziehen.

Los geht's also mit Panthers gegen Jets. Es ist mehr als nur ein Aufwärmspielchen, es ist Standortbestimmung und "Kampf der Generationen". Panthers-Quarterback ist der als großes Talent gerühmte NFL-Rookie (Neuling) Bryce Young. Dr 22-Jährige war im diesjährigen NFL-Draft der "Ersterwählte", also der "first Pick". Der Quarterback (Spielmacher) der Jets ist Aaron Rodgers, eine NFL-Legende, die nach 17-jähriger Karriere bei den Green Bay Packers nach New York wechselte. Der Sieger (und "Most valuable Player") des Superbowls XLV (2010) wird dieses Jahr 40, könnte also Bryces Vater sein.

Die Doku "American Football - Made in Germany" startet im September

Nach dem ersten Preseason Game geht es gleich am Sonntag, 13. August (18.30 Uhr, Nitro) mit dem Auftakt des Superbowl-Champions Kansas City Chiefs bei den New Orleans Saints weiter. Am Sonntag, 26. August (18.30 Uhr, Nitro) treffen die Kansas City Chiefs auf die Cleveland Browns.

Am Freitag, 8. September, startet das wöchentliche Magazin "NFL Sideline - Das Football-Magazin" bei Nitro (immer freitags, 19.15 Uhr). Wer ein bisschen mehr über den Hype ums Ei erfahren möchte, kommt bei der vierteiligen Doku "American Football - Made in Germany" auf seine Kosten.

Die Serie beleuchtet die Faszination Football aus deutscher Perspektive, nicht nur, weil der derzeitige deutsche NFL-Superstar Amon-Ra St. Brown ( Detroit Lions) im Fokus steht. Die Reihe startet am 1. September bei RTL+. Free-TV Premiere der ersten Episode ist am 8. September um 00:35 Uhr bei RTL.

Highlights: Zwei NFL-Spiele finden in Frankfurt am Main statt

Im Rahmen der regulären Saison kommt es dann zu zwei weiteren Highlights: Der Super-Bowl-Champion aus Kansas City spielt am 5. November in Frankfurt am Main gegen die Miami Dolphins. Eine Woche später kommt es im Stadion von Eintracht Frankfurt zum Duell zwischen den New England Patriots mit den Indianapolis Colts. Und am Horizont lauert schon das Überspektakel, das größte Einzelsportevent der Welt: Der Superbowl LVIII findet am 11. Februar 2024 in Las Vegas statt. RTL wird auch da hautnah dabei sein.

"Wir wollen das ganz große Besteck loslaufen lassen", sagte Stefan Schmitter, Chief Content Officer von RTL. Dann wünschen wir allen Fans: "Wohl bekomm's!"